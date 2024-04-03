أكثر أبراج الرجال غيرة.. اكتشفي من تكون وهل شريكك من بينها

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 188

الغيرة، هي استجابة عاطفية للتهديد المتصور بفقدان شيء ذي قيمة. غالباً، ما تنطوي على مشاعر عدم الأمان والخوف وعدم الثقة.

قد يشعر الناس بالغيرة في جوانب مختلفة من حياتهم، بما في ذلك العلاقات الرومانسية والصداقات والمواقف المهنية. يمكن أن تظهر الغيرة بطرق مختلفة، تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى المشاعر الشديدة والمدمرة.

قد تكون ناتجة عن تهديدات حقيقية أو متخيلة، وقد يتفاعل الأفراد بشكل مختلف بناءً على تجاربهم الشخصية وانعدام الأمن وآليات التأقلم.

في حين أن مستوى معين من الغيرة هو عاطفة إنسانية طبيعية؛ فإن الغيرة المفرطة التي لا يمكن السيطرة عليها يمكن أن تؤدي إلى عواقب سلبية.

قد يجهد العلاقات، وتتآكل الثقة، ويؤثر سلباً في الصحة العقلية للفرد. وفقاً لعلم الفلك والأبراج، يمكن أن تلعب الأبراج دوراً مهماً في تشكيل سمات شخصيتك، بما في ذلك الميل إلى التملك والغيرة. في الآتي، سوف نتعمق في خصائص أكثر أبراج الرجال غيرة.

غيرة الابراج تلعب الأبراج دوراً مهماً في تشكيل السمات الشخصية للرجل بما في ذلك التملك والغيرة الرجل مولود برج الثور: 20 من إبریل إلى 21 من مايو من المعروف أن مولود برج الثور يقدر ممتلكاته المادية، وحتى علاقاته الوطيدة. هذا الشعور يوفر له الراحة والاستقرار.

وعلى الرغم من أن ولاءه في الحب يستحق الثناء، بيد أن غيرته تجعله يتمادى مع شريكته، وتتحول رغبته في حمايتها إلى السيطرة عليها؛ فهو غيور جداً في ما يخص العلاقات العاطفية، طبيعته المادية تجعله يتعلق بكل شيء؛ لذا يُعتبر من أكثر الرجال غيرة في العلاقات العاطفية.

الرجل مولود برج السرطان: 22 من يونيه إلى 22 من يوليو يُعتبر مولود برج السرطان من الأبراج التي تحب السيطرة والتملك، وأكثر الأبراج غيرة؛ نظراً لطبيعته المفرطة في الحماية والرعاية. يعشق بجنون، وخجول في التعبير عن مشاعره، أو المبادرة بالكشف عنها.

يهتم بالشريك ويتمسك بحبه ويخلص له كثيراً.

يعيش حالة قلق غير مبررة؛ ما يجعله يشعر بالغيرة تجاه الشريك. وقد يثير أي تصرف يقوم به الشريك غيرته، ومع ذلك يحاول إخفاء غيرته قدر المستطاع، لكنه لا ينجح دائماً في ذلك.

الرجل مولود برج الأسد: 23 من يوليو إلى 22 من أغسطس يمثل كوكب الشمس المؤثر في مولود برج الأسد، كما أن شخصيته واثقة ومستقلة.

يُعتبر من الأبراج التي تعشق بجنون، وهو رومانسي ويقدر العلاقات العاطفية، يحمي ويحب شريكته إلى أقصى الحدود.

يُحب التباهي بطريقة خفية، كما يُحب أن يشعر بأنه مرغوب فيه. في العلاقات العاطفية، فإن مولود برج الأسد غيور جداً، ولا يمكنه تحمل الشعور بالتجاهل إطلاقاً. قد لا يعبر عن غيرته بشكل مباشر، ومع ذلك تبدو علامات الغيرة واضحة على تصرفاته.

الرجل مولود برج الميزان: 23 من سبتمبر إلى 22 من أكتوبر قد لا تبدو علامات الغيرة واضحة على الرجل مولود برج الميزان، بيد أنه يحتل الصدارة في قائمة الأبراج الأكثر غيرة؛ فهذا البرج يُعتبر أيضاً من بين الأبراج الأكثر كبرياءً وتمرداً، وتظهر غيرته هذه بتصرفاته العدائية إلى حدٍّ ما مع الشريك؛ إذ سرعان ما يبادر إلى التجاهل والانتقاد في ردود أفعاله. وهذا إذا دل على شيء؛ فهو يدل على غيرة الرجل برج الميزان. الرجل مولود برج الجدي: 22 من ديسمبر إلى 20 من يناير من أكثر أبراج الرجال غيرة، الرجل مولود برج الجدي.

وعلى الرغم من أن شخصيته في الحب لا توحي بأنه من الرجال التي تغار بشدة، بيد أنه قادر على تعبير مشاعر الغيرة بداخله من خلال ردود الأفعال، بدلاً من الكلمات عندما يتعلق الأمر بإظهار غيرته للشريك.

الرجل مولود برج العقرب: 23 من أكتوبر إلى 21 من نوفمبر يُعتبر برج العقرب من الأبراج التي تعشق الاهتمام؛ فهو حساس ويتوافق بشكل عام مع بيئته وعواطف الآخرين. عندما يكون في حالة حب يريد أن تجتاحه الرومانسية.

بالنسبة إليه، الغيرة في المقام الأول، إلى جانب الانتقام. في الحب، سرعان ما يغضب إذا أعطى الشريك الكثير من الاهتمام لأي شخص.

هو أكثر تملكاً في الحب، ومن أكثر أبراج الرجال غيرة. عندما يغار سيكشف عن الجانب الغامض في شخصيته، وسيكون قاسياً مع الشريك؛ فالرجل برج العقرب شريك ممتاز، لكنه يبالغ كثيراً ويحتجز حرية من يحب