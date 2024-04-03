نفاصيل مباحثات وزير النقل اليمني مع السفير الصومالي حول قطاع النقل

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الصومالي لدى اليمن عبدالله حاشي شوريه، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في قطاع النقل.

وأشاد وزير النقل، بالتعافي الذي تشهده الصومال الشقيقة في شتى المناحي السياسية والاقتصادية والتنموية..مشيراً الى العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

ورحب وزير النقل، بالنشاط الجوي والبحري بين اليمن والصومال، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص، لاسيما فتح رحلات جوية بين البلدين..مجدداً التاكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين اليمن والصومال، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد السفير الصومالي، بحالة الاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن والوضع التنموي الذي تشهده عدن.