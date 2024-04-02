اختفاء فاضح لاكثر من 8 مليار ريال من إيرادات اكبر شركة اتصالات حكومية في اليمن تهيمن عليها المليشيات الحوثية

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فوجئ جمهور المساهمين في شركة "يمن موبايل " بتدني نسبة الأرباح التي بدا عملية صرفها من قبل مكاتب البريد في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى وهو ما يتقاطع مع اعلان شركة "يمن موبايل" بتوزيع أعلى نسبة أرباح بواقع 40 بالمائة.
وأعلنت شركة "يمن موبايل" ارتفاع حجم إيراداتها لتصل الى 220 مليار و365 مليون ريال معتبرة أنها تعد اكبر محصلة ايرادات تصل اليها الشركة منذ تأسيسها قبيل أن يكشف بيانات التقرير السنوي للعام 2023م الخاص بارباح الشركة اختفاء ما يزيد عن ثمانية مليار ريال حيث يبرز بوضوح البيان الخاص بحجم الإيرادات والمصروفات للعام السابق 2023م وجود فارق مقداره "8 مليار و191 مليون و807 الف ريال مقارنة بالعام 2022م وهو ما يؤكد حدوث تلاعب كبير ويثير تساؤلات مشوبة بالشكوك المتصاعدة حول المفارقة التي كشفت عنها البيانات المتعلقة بحجم الإيرادات والمصروفات المحددة في التقرير الصادر عن الشركة والذي يبدو جليا انه تم اغفال حجب هذه البيانات اثناء اعداد التقرير .
وتهيمن المليشيات الحوثية على موارد شركة يمن موبايل وتتحكم فيها، اضافة الى كل موارد القطاع العام والخاص.