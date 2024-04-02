دولة اوروبية تعلن موعدا للإعتراف بفلسطين كدولة مستقلة

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل حلول فصل الصيف، في تصريحات له جاءت خلال حديث لصحفيين على متن الطائرة في أثناء توجهه في زيارة إلى الأردن.
وأعرب سانشيز عن اعتقاده بأنه ستحدث تطورات مهمة في المجتمع الدولي بين أبريل/نيسان الجاري ويونيو/حزيران المقبل بخصوص الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وفق إعلام إسباني.
وأضاف أنه ينبغي الاهتمام بالنقاشات التي تهدف إلى الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.