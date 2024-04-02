مكتب المبعوث: غروندبرغ أجرى اتصال ''مجاملة'' مع الزنداني وزير خارجية اليمن الجديد مؤتمر مارب يطالب المكونات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبن دغر يشيد بدورهم في وحدة الصف ودعم الجيش والمقاومة والهيئة التنفيذية تتخذ عددا من القرارات ماذا قال خامنئي تعليقا على قتل إسرائيل عدد من القيادات البارزة في الحرس الثوري؟ موقف ثابت للصين تجاه اليمن وحكومته الشرعية خلاف في إسرائيل بسبب ميناء إيلات وهجمات الحوثيين تعديل في موعد انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت عدن تمهل بنوك صنعاء 60 يوما.. تفاصيل قرار جديد للبنك المركزي ردا على طباعة الحوثيين عملة جديدة شهداء غزة يقترب من الـ33 ألفا.. والاحتلال يرتكب 7 مجازر جديدة تعرف على القائد العسكري الإيراني محمد رضا زاهدي العقل المدبر لـ الحرس الثوري في سوريا ولبنان الكشف عن أسباب الدوخة عند الاستيقاظ من النوم
أجرى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ،اليوم الثلاثاء، اتصال ''مجاملة'' مع وزير الخارجية اليمني المعيّن حديثًا، شائع محسن الزنداني، وفق بيان مقتضب لمكتب المبعوث، اطلع عليه محرر مأرب برس.
وأعرب غروندبرغ عن تهانيه الحارة للزنداني.
وجدد المبعوث التأكيد على دعم الأمم المتحدة لليمن في طريقه نحو السلام وناقش مع الزنداني الحاجة إلى العمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن.