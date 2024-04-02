مكتب المبعوث: غروندبرغ أجرى اتصال ''مجاملة'' مع الزنداني وزير خارجية اليمن الجديد

الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أجرى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ،اليوم الثلاثاء، اتصال ''مجاملة'' مع وزير الخارجية اليمني المعيّن حديثًا، شائع محسن الزنداني، وفق بيان مقتضب لمكتب المبعوث، اطلع عليه محرر مأرب برس.

وأعرب غروندبرغ عن تهانيه الحارة للزنداني.

وجدد المبعوث التأكيد على دعم الأمم المتحدة لليمن في طريقه نحو السلام وناقش مع الزنداني الحاجة إلى العمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن.