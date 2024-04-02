مؤتمر مارب يطالب المكونات السياسية  بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبن دغر يشيد بدورهم في وحدة الصف ودعم الجيش والمقاومة والهيئة التنفيذية تتخذ عددا من القرارات

الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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أشاد النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس الشوري الدكتور احمد عبيد بن دغر بالدور الوطني لقيادات وقواعد مؤتمر مأرب في تعزيز وحدة الصف الوطني مع مختلف القوي الوطنية ومساندتهم الجيش والمقاومة الشعبية للدفاع عن المحافظة وتعزيز اداء المؤسستين العسكرية والامنية والامن والاستقرار والتنمية وتحمل كافة المخاطر والاعباء من اجل استمرار المشروع الوطني الجامع.

جاء هذا خلال إجتماع للهيئة التنفيذية لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب التي عقدت اجتماعا لها برئاسة رئيس الهيئة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وكيل المحافظة الشيخ علي محمد الفاطمي بحضور نائب رئيس الفرع رئيس الدائرة التنظيمية عضو اللجنة الرئيسية سعود اليوسفي وعدد من قيادات الفرع والهيئات القيادية في المديريات.

وقد اكد الاجتماع استمرار مطالبة المؤتمر لبقية المكونات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كخيار ديمقراطي يلبي رغبات أبناء الوطن بدولة اتحادي بأقاليم.

وخلال الاجتماع هنأ النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس الشوري الدكتور احمد عبيد بن دغر في كلمة صوتية له قيادات وقواعد المؤتمر بمحافظة مأرب بمناسبة شهر رمضان المبارك.. مشيدا بمواقفهم الوطنية والتاريخية والتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الجمهورية والثورة والهوية الوطنية ضد مليشيا الحوثي الارهابية منذ الوهلة الاولي لانقلابها علي الشرعية الدستورية..

كما استعرض الدكتور بن دغر أهمية المرحلة التي يمر بها الوطن من مواجهة الصلف الحوثي الارهابي المدعوم من ايران وموجات الحراك السياسي المختلفة وثبوت المؤتمر الشعبي العام على نهجه القويم.

مارب برس- متابعة خاصة

واكد الوقوف إلى جانب القيادة السياسية في السير قدما نحو السلام الشامل ونبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق العدالة والمساواة والتأكيد على حق حكم الشعب لنفسه بنفسه دون وصاية أو ولاية.

وجدد المجتمعون التأكيد لقيادة المحافظة بأن المؤتمر سيظل هو الحزب الذي ضحى لأجل لحمة أبناء المحافظة والدفاع عن المحافظة وتقديم التضحيات تلو التضحيات تحت قيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العراده والذي استشعر من أول وهلة بأنه القاسم المشترك لأبناء المحافظة بشكل خاص وأبناء الوطن بشكل عام.

وعلي المستوي التنظيمي رحب الاجتماع بقرار رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ عبدالواحد القبلي نمران، تعيين كوادر جديدة لسد الشواغر..

واقر برامج زيارات ميدانية لأسر القيادات والاعضاء المتوفين الذين قضوا خلال الفترة الماضية.

وشدد الاجتماع علي دعم فروع المؤتمر بالمديريات بما يساندهم في دعم أعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر في مشقات الحياه بالتنسيق مع المنظمات المحلية.

وناقش الاجتماع خطة العمل للعام 2024م واقرها وعددا من القضايا التنظيمية والسياسية والمستجدات علي الساحة الوطنية