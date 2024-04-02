موقف ثابت للصين تجاه اليمن وحكومته الشرعية

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أكدت الصين، موقفها الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام والتوصل إلى حل سلمي.
وبحث سفير اليمن في بكين الدكتور محمد الميتمي، اليوم، مع مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا بدائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني تشي شين جياو، عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أطلع السفير الميتمي المسؤول الصيني على مستجدات الأوضاع في بلادنا.
واستعرض الميتمي الخطوات التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل إيقاف الحرب وتحقيق السلام.
كما اكد حرص القيادة السياسية والحكومة الشرعية على إعادة الامن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام في كافة ربوع الوطن.. معبراً عن الشكر والتقدير لموقف الصين الداعم لليمن وحكومته ولجهود عملية السلام في اليمن.