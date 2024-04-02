تعديل في موعد انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت

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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الخليجي قرر تعديل موعد إقامة كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت.
وذكر الاتحاد الكويتي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتحاد الخليجي قرر تحديد الفترة الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025 موعدا للبطولة بدلا من 13 حتى 26 ديسمبر المقبل.
وكان الاتحاد الخليجي قد وافق العام الماضي على استضافة الكويت لبطولة (خليجي 26) للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.