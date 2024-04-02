تعديل في موعد انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت عدن تمهل بنوك صنعاء 60 يوما.. تفاصيل قرار جديد للبنك المركزي ردا على طباعة الحوثيين عملة جديدة شهداء غزة يقترب من الـ33 ألفا.. والاحتلال يرتكب 7 مجازر جديدة تعرف على القائد العسكري الإيراني محمد رضا زاهدي العقل المدبر لـ الحرس الثوري في سوريا ولبنان الكشف عن أسباب الدوخة عند الاستيقاظ من النوم تعرف على سر قوة الدينار الكويتي.. العملة الأقوى في العالم الذهب يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق وسط تماسك الدولار اكتشاف طال انتظارة عن سبب غير متوقع وراء ضعف خصوبة الرجال معلومات لم في ذهنك… مواد كيميائية موجودة على هاتفك قد تزيد خطر إصابتك بالسرطان أول رد من ايران على تصفية قيادات الحرس الثوري بدمشق على يد إسرائيل..
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وأمهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ.
يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من اعلان البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين طباعة عملة نقدية جديدة فئة 100 ريال بدلا عن العملة الورقية التالفة، رغم تحذيرات مركزي عدن واعتبار هذه العملة مزورة.
القرار الجديد للبنك المركزي في عدن اكد بأن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا، في اشارة للحوثيين.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون .