تحركات أمريكية باتجاه الرياض ومسقط لمناقشة تصعيد الحوثي و ليندركينغ يستبق جولته باتهامات حادة للحوثيين

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن جولة وشيكة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "ليندركينغ " تشمل السعودية وسلطنة عمان لمناقشة جهود وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وجددت الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب لها – دعم الولايات المتحدة للجهود الهادفة الى "العودة إلى جهود السلام برعاية الأمم المتحدة بمجرد أن يوقف الحوثيون هجماتهم العشوائية".
واستبق المبعوث الأمريكي الخاص لليمن جولته المرتقبة للمنطقة بتصريحات اتهم فيها الحوثيين باعاقة مسار السلام في اليمن عبر مواصلة التصعيد العسكري في البحر الأحمر كما شدد على ضرورة الفصل بين الحرب في غزة والعمليات العسكرية لميلشيا الحوثي في البحر الأحمر وتهديدات الميلشيا لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .