السفارة اليمينة تقدم مذكرة احتجاج رسمية لوزارة الخارجية الكويتية وتطالب بمعاقبة نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي ( وثيقة)

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وجهت السفارة اليمنية لدى دولة الكويت الشقيقة مذكرة احتجاج الى وزارة الخارجية الكويتية على اساءة نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي للشعب اليمني بدرت منه خلال محاولته الدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الكويتية ودحض تهم بالإساءة لقبيلة عجمان حيث برر اساءته بانها كانت موجهة "لليمنيين والحوثيين في الخارج" فيما انها كانت موجهة للنساء اليمنيات .
وأعربت السفارة اليمنية لدى الكويت في مذكرة احتجاج رسمية – حصل مأرب برس على نسخة منها – عن استيائها الشديد من الإساءة المتعمدة التي بدرت من النائب السابق في مجلس الأمه الكويتي "محمد الجويهل " مطالبة باتخاذ الاجراءت العقابية اللازمة مع النائب المذكور ومحاسبته على ما بدر منه من إساءة .
وقضت محكمة الجنايات الكويتية باستمرار حبس النائب السابق " الجويهل" على ذمة التهم الموجهة له الإساءة للقبائل وشق الوحدة الوطنية وحجز القضية للنطق بالحكم يوم 14 ابريل القادم.