مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس موقف قيادة الحوثيين من مقترحات بصرف راتب شهر كامل من العملة النقدية الجديدة

الإثنين 01 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن رفض قيادة جماعة الحوثي مجددا مطالب بصرف راتب شهر كامل أو اكثر لموظفي المؤسسات الحكومية قبيل حلول عيد الفطر المبارك بعد طباعة وإصدار عملة نقدية جديدة .

وأكدت المصادر لـ"مارب برس" أن زعيم جماعة الحوثي رفض مقترحات بصرف راتب شهرين او شهر كاملا لموظفي المؤسسات الحكومية كون مشكلة نقص السيولة النقدية حلت بشكل نسبي بعد طباعة البنك المركزي بصنعاء عملة نقدية جديدة واعتزامه اصدار المزيد من العملات النقدية في الفترة القادمة .

وأشارت المصادر أن احد المقترحات الذي طرح على قيادة جماعة الحوثي عبر المجلس السياسي الأعلى بإن يتم صرف راتب شهر كاملا للموظفين من العملات النقدية المعدنية فئة " 100" ريال التي تم إصدارها وبدأت في التداول العام ابتداء من يوم الأحد الماضي منوهة الى أنه تم أيضا رفضه من قبل قيادة الحوثيين.