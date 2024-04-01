هود: الحوثيين يمارسون سياسة التعتيم على جرائمهم، ويمنعون منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى الضحايا وعائلاتهم، لتوثيق الإنتهاكات .. المليشيا تهرول لدفن ضحايا رداع إسرائيل تنسف مبنى السفارة الإيرانية في سوريا بالصواريخ ومقتل قيادات عليا في الحرس الثوري الإيراني مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس موقف قيادة الحوثيين من مقترحات بصرف راتب شهر كامل من العملة النقدية الجديدة مقتل 7 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية ''الأسماء'' الحوثيون يدفنون جريمة رداع في يريم.. تشييع ودفن 9 من ضحايا الجريمة المروعة مئات الجثث ودمار هائل.. شاهد كيف أصبح مجمع الشفاء الطبي في غزة ''صور'' في قصر معاشيق.. العليمي يشدد على أولويات العمل الإنمائي والإغاثي والأمم المتحدة تحضر لإرسال خبرات دولية لهذه المهمة آخر تحديث بأسعار صرف العملات وفارق سعر الذهب بين صنعاء وعدن شاهد حلقة نارية للفنان الأضرعي يُعري فيها الحوثيين.. عن غزة وحصار تعز وتفسير الخُمس رونالدو يتفوق على المغربي حمد الله ويتوج بجائزة جديدة في السعودية
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن رفض قيادة جماعة الحوثي مجددا مطالب بصرف راتب شهر كامل أو اكثر لموظفي المؤسسات الحكومية قبيل حلول عيد الفطر المبارك بعد طباعة وإصدار عملة نقدية جديدة .
وأكدت المصادر لـ"مارب برس" أن زعيم جماعة الحوثي رفض مقترحات بصرف راتب شهرين او شهر كاملا لموظفي المؤسسات الحكومية كون مشكلة نقص السيولة النقدية حلت بشكل نسبي بعد طباعة البنك المركزي بصنعاء عملة نقدية جديدة واعتزامه اصدار المزيد من العملات النقدية في الفترة القادمة .
وأشارت المصادر أن احد المقترحات الذي طرح على قيادة جماعة الحوثي عبر المجلس السياسي الأعلى بإن يتم صرف راتب شهر كاملا للموظفين من العملات النقدية المعدنية فئة " 100" ريال التي تم إصدارها وبدأت في التداول العام ابتداء من يوم الأحد الماضي منوهة الى أنه تم أيضا رفضه من قبل قيادة الحوثيين.