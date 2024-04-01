مقتل 7 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية ''الأسماء''

الإثنين 01 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين مقتل عدد كبير من قياداته ومستشاريه العسكريين في غارة اسرائيلية استهدفتم بالعاصمة السورية دمشق.

والقتلى هم القيادي في "الحرس الثوري" العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي، والمستشارين العسكريين حسين أمان اللهي ومهدي جلالاتي وشهيد صدقات وعلي بابائي وعلي روزبهاني جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق.

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 4 مسؤولين إسرائيليين تاكيدهم ان إسرائيل هي من نفذت الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.