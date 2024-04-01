هود: الحوثيين يمارسون سياسة التعتيم على جرائمهم، ويمنعون منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى الضحايا وعائلاتهم، لتوثيق الإنتهاكات .. المليشيا تهرول لدفن ضحايا رداع إسرائيل تنسف مبنى السفارة الإيرانية في سوريا بالصواريخ ومقتل قيادات عليا في الحرس الثوري الإيراني مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس موقف قيادة الحوثيين من مقترحات بصرف راتب شهر كامل من العملة النقدية الجديدة مقتل 7 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية ''الأسماء'' الحوثيون يدفنون جريمة رداع في يريم.. تشييع ودفن 9 من ضحايا الجريمة المروعة مئات الجثث ودمار هائل.. شاهد كيف أصبح مجمع الشفاء الطبي في غزة ''صور'' في قصر معاشيق.. العليمي يشدد على أولويات العمل الإنمائي والإغاثي والأمم المتحدة تحضر لإرسال خبرات دولية لهذه المهمة آخر تحديث بأسعار صرف العملات وفارق سعر الذهب بين صنعاء وعدن شاهد حلقة نارية للفنان الأضرعي يُعري فيها الحوثيين.. عن غزة وحصار تعز وتفسير الخُمس رونالدو يتفوق على المغربي حمد الله ويتوج بجائزة جديدة في السعودية
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين مقتل عدد كبير من قياداته ومستشاريه العسكريين في غارة اسرائيلية استهدفتم بالعاصمة السورية دمشق.
والقتلى هم القيادي في "الحرس الثوري" العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي، والمستشارين العسكريين حسين أمان اللهي ومهدي جلالاتي وشهيد صدقات وعلي بابائي وعلي روزبهاني جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 4 مسؤولين إسرائيليين تاكيدهم ان إسرائيل هي من نفذت الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.