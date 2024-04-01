هود: الحوثيين يمارسون سياسة التعتيم على جرائمهم، ويمنعون منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى الضحايا وعائلاتهم، لتوثيق الإنتهاكات .. المليشيا تهرول لدفن ضحايا رداع إسرائيل تنسف مبنى السفارة الإيرانية في سوريا بالصواريخ ومقتل قيادات عليا في الحرس الثوري الإيراني مصادر مطلعة بصنعاء تكشف لـ مأرب برس موقف قيادة الحوثيين من مقترحات بصرف راتب شهر كامل من العملة النقدية الجديدة مقتل 7 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة إسرائيلية ''الأسماء'' الحوثيون يدفنون جريمة رداع في يريم.. تشييع ودفن 9 من ضحايا الجريمة المروعة مئات الجثث ودمار هائل.. شاهد كيف أصبح مجمع الشفاء الطبي في غزة ''صور'' في قصر معاشيق.. العليمي يشدد على أولويات العمل الإنمائي والإغاثي والأمم المتحدة تحضر لإرسال خبرات دولية لهذه المهمة آخر تحديث بأسعار صرف العملات وفارق سعر الذهب بين صنعاء وعدن شاهد حلقة نارية للفنان الأضرعي يُعري فيها الحوثيين.. عن غزة وحصار تعز وتفسير الخُمس رونالدو يتفوق على المغربي حمد الله ويتوج بجائزة جديدة في السعودية
بسبب رفض مجتمعي واسع في رداع بمحافظة البيضاء، لدفن ضحايا الجريمة الحوثية المرتكبة في 19 مارس الماضي قبل محاكمة مرتكبيها، اضطر الحوثيون لنقل الضحايا ودفنهم في يريم التابعة لمحافظة إب.
حيث شهدت مدينة يريم، مساء اليوم الإثنين، تشييع جثامين تسعة من ضحايا مجزرة تفجير منزل اليريمي في مدينة رداع.
والضحايا هم:
محمد سعد اليريمي
سعد محمد سعد اليريمي
جبلي محمد سعد اليريمي
رمزي محمد سعد اليريمي
علي محمد سعد اليريمي
أكرم ابراهيم محمد سعد اليريمي
المسنة سيدة علي بهرم اليريمي
مبروكة محمد سعد اليريمي
كريمة احمد العدادي
وواجهت المليشيات الحوثية رفضاً مجتمعياً في رداع لدفنهم قبل محاكمة مستعجلة لمرتكبي جريمة تفجير المنازل التي هزت وجدان الشعب اليمني.
وقبل التشييع والدفن بيومين اختطفت مليشيا الحوثي الشاب إبراهيم محمد سعد اليريمي وهو الناجي الوحيد من رجال الأسرة المنكوبة في جريمة تفجير منازل المواطنين في رداع بمحافظة البيضاء، وأجبرته على توقيع موافقة على دفن أسرته بضحاياها التسعة الذين استشهدوا من جراء هدم المنازل على رؤوسهم ووعدوه أن يتم بناء منزل لمن تبقى من الأسرة في مدينة يريم بمحافظة إب.
وامس الاحد حذرت الحكومة اليمنية من سعي ميليشيا الحوثي طمس وتغطية اثار جريمتها التي ارتكبتها بحق المدنيين في منطقة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء.
وقال بيان لوزارة حقوق الإنسان "أنه في إطار متابعة الوزارة لما يحدث على إثر الجريمة النكراء بهدم المنازل على رؤوس سكانها في مدينة رداع، لقد قامت المليشيات الحوثية الارهابية ظهر الامس باختطاف الشاب ابراهيم محمد سعد اليريمي وهو الناجي الوحيد من رجال الأسرة المنكوبة في تلك الحادثة البشعة".
وجاء في البيان "إن الحكومة تحذر من سعي الحوثيين لاجبار اسر الضحايا على القبول بتعويضات مادية من أجل طمس وتغطية هذه الجريمة التي تعد جريمة من اعلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد اتت في اطار عملية ممنهجة ومتسلسلة شملت تفجير اكثر من تسعمائة منزل و منشأة خاصة لنشر ثقافة الرعب والخوف وضمان اخضاع المواطنين واذلالهم للانصياع خلف اوامر ومنهج هذه المليشيات الارهابية".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به هذه الميليشيات والعمل مع الحكومة الشرعية من أجل التصدي لهذه الجماعة واعمالها الارهابية.