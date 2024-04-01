آخر تحديث بأسعار صرف العملات وفارق سعر الذهب بين صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الاثنين بتاريخ 01/04/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 529
بيع الدولار 531
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1655
بيع الدولار 1665
شراء السعودي 437
بيع السعودي 439
أسعارزالذهب في صنعاء
الاثنين - 01/04/2024
جنيه الذهب
شراء = 257,500 ريال
بيع = 262,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 32,000 ريال
بيع = 34,250 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 825,000 ريال
بيع = 840,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 103,000 ريال
بيع = 110,000 ريال