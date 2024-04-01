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آخر تحديث بأسعار صرف العملات وفارق سعر الذهب بين صنعاء وعدن

الإثنين 01 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الاثنين بتاريخ 01/04/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               529

بيع الدولار                 531

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي             140.10

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1655

بيع الدولار                  1665

شراء السعودي            437

بيع السعودي                439

أسعارزالذهب في صنعاء

الاثنين - 01/04/2024

جنيه الذهب

شراء = 257,500 ريال  

بيع = 262,000 ريال    

جرام عيار 21

شراء = 32,000 ريال   

بيع = 34,250 ريال     

أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 825,000 ريال   

بيع = 840,000 ريال    

جرام عيار 21

شراء = 103,000 ريال  

بيع = 110,000 ريال  

 

  

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