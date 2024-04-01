أول تعليق من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان على نتائج الإنتخابات المحلية

الإثنين 01 إبريل-نيسان 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها ليلة الاثنين أن تركيا أكملت الانتخابات المحلية بشكل يعكس ديمقراطيتها.

ألقى الرئيس التركي هذه الكلمات من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، بعدما تم فرز غالبية صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية. وأكد الرئيس أردوغان أن الشعب التركي أعرب عن آرائه من خلال الاقتراع، مضيفاً:

“لقد أكملنا الانتخابات المحلية بشكل يعكس ديمقراطيتنا وبفضل الله”. وأشار إلى أن الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هو العمل الديمقراطي والإرادة الوطنية، بغض النظر عن النتائج النهائية.

ورأى أردوغان أن انتخابات 31 مارس تشكل نقطة تحول في مسار البلاد. وأكد الرئيس التركي أن جميع الأحزاب والمرشحين الذين شاركوا في الانتخابات هم فائزون، سواء كانوا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية أو التحالف الوطني، أو حتى الناخبين الذين أظهروا إرادتهم الديمقراطية بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار أردوغان إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يحقق النتائج التي كان يأملها، وأعلن التزام الحزب بتقديم التقييم الذاتي بشفافية وشجاعة.

وأكد الرئيس التركي التزام حزبه بالديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات، مؤكداً أنهم سيظلون يعملون بمسؤولية ولا يعترفون بأي سلطة تفوق إرادة الشعب.

ووفقاً للنتائج غير الرسمية، فإن حزب الشعب الجمهوري يتصدر الانتخابات بحصوله على أكثر من 37% من الأصوات، فيما يأتي حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بأكثر من 35% من الأصوات بعد فرز 99% من الأصوات