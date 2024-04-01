بعد مقتل 600 جندي الجيش الإسرائيلي يعلن الإنسحاب من مجمع الشفاء الطبي وكشف دماراً هائل وعشرات الجثث إسرائيل تعلن إعتقال شقيقة إسماعيل هنيّة في تل السبع بالنقب 3 قطع أثرية يمنية معروضة للبيع في مزادات لندن وتل أبيب السعودية.. ترقية أكثر من ألفي فرد من قوات حرس الحدود بمختلف الرتب الانتخابات التركية.. النتائج الأولية تقلب الموازين متسابقو «لآلئ القرآن» بمحافظة مأرب يحضون بالتكريم المبعوث الأمريكي يجدد اتهاماته للحوثيين بعرقلة مسار السلام في اليمن ويشدد على العمل مع السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية حزب الإصلاح يطلق دعوة للاصطفاف الوطني والعمل المشترك بين كافة المكونات السياسية صحيفة روسية: اهالي سقطرى يرفضون اي تواجد أمريكي على جزيرتهم... و رويسيا تبدا بنشر اخبار استباقية نائب في برلمان صنعاء يطالب زعيم مليشيا الحوثي بالصرف الفوري لمرتبات الموظفين
أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، أنها قامت باعتقال شقيقة رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية للاشتباه في «صلاتها بـ(حماس) والتحريض على (أعمال إرهابية) ودعمها».
وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» اليوم الاثنين بأن الشرطة أعلنت اعتقال صباح عبد السلام هنية في تل السبع الواقعة في منطقة النقب