إسرائيل تعلن إعتقال شقيقة إسماعيل هنيّة في تل السبع بالنقب

الإثنين 01 إبريل-نيسان 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، أنها قامت باعتقال شقيقة رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية للاشتباه في «صلاتها بـ(حماس) والتحريض على (أعمال إرهابية) ودعمها».

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» اليوم الاثنين بأن الشرطة أعلنت اعتقال صباح عبد السلام هنية في تل السبع الواقعة في منطقة النقب