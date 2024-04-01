متسابقو «لآلئ القرآن» بمحافظة مأرب يحضون بالتكريم

الإثنين 01 إبريل-نيسان 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كرمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة مأرب ،اليوم، المشاركين في مسابقة لآلئ القرآن بنسختها السابعة التي تبث في إذاعة مأرب خلال ليالي الشهر الفضيل.

وخلال حفل التكريم، أشاد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي ونائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد عبدالحق الشجاع، بدور الجمعية الخيرية في تعليم كتاب الله الكريم وعلومه وأحكامه.

فيما أوضح مدير فرع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمأرب مبروك جمالة أن التكريم شمل جميع المشاركين وعددهم 60 حافظا وحافظة تنافسوا في 30 حلقة إذاعية من هذه المسابقة في فئات المصحف المختلفة