المبعوث الأمريكي يجدد اتهاماته للحوثيين بعرقلة مسار السلام في اليمن ويشدد على العمل مع السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية

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أعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" أن وقف إطلاق النار في غزة سيساعد على وقف هجمات ميلشيا الحوثي في البحر الأحمر ووقف التصعيد العسكري المتواصل والمهدد لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .
وأكد " ليندركينغ" في مقابلة مع شبكة "سي سبان" الأمريكية إنه يجب الفصل بين ما يجري في غزة وما يحدث في البحر الأحمر مشيرا الى أن "الحوثيين أعلنوا أنهم سيوقفون التصعيد عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، وهناك جهات فاعلة أخرى أبلغت الولايات المتحدة أنهم سيفعلون ذلك، ونحن بحاجة إلى التوصل إلى تلك النقطة"
وحول التطورات في الملف اليمني أكد " ليندركينغ " انه تم التمكن من التوصل إلى هدنة في اليمن لتهدئة الصراع، وقد حقق ذلك فوائد ملموسة للشعب اليمني، ولكن المشكلة هي ما حدث بعد 7 أكتوبر" .
وقال المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن "أعتقد أن جهودنا حتى الآن كانت فعالة للغاية، ومع ذلك، لا أعتقد، أنه يمكننا القيام بذلك بمفردنا، يجب أن نعمل مع السعوديين للتوصل إلى تسوية في اليمن، وهذا هو الهدف إلى حد كبير، والخطوة الأولى التي ستساعدنا على تحقيق ذلك هي وقف إطلاق النار في غزة، وأعتقد أنه يمكننا استخدام ذلك دبلوماسياً لتهدئة الوضع في البحر الأحمر".