حزب الإصلاح يطلق دعوة للاصطفاف الوطني والعمل المشترك بين كافة المكونات السياسية

الأحد 31 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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دعا قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح الى تعزيز الاصطفاف الوطني بين كافة المكونات السياسية في محافظة " المهرة" مؤكدا أن حزب الإصلاح منفتح على كافة المكونات وتربطه علاقة وثيقة بمختلف الأحزاب السياسية بالمحافظة، ويدعو دائما للعمل وفق قواسم مشتركة بعيداً عن الإقصاء أو التهميش.

ودعا الأمين المساعد بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، محمد سعيد كلشات خلال إقامة فرع الإصلاح بمديرية سيحوت بمحافظة المهرة، مأدبة إفطار للشخصيات الاجتماعية والحزبية وأعضاء الإصلاح بالمديرية إلى الحفاظ على وحدة النسيج المهري وتجنيب المحافظة ويلات الصراع، والتركيز على تعزيز دور المؤسسات الحكومية أبرزها الكهرباء، ومحاربة كافة الظواهر السيئة والتهريب والحفاظ على امن واستقرار المديرية والمحافظة بصورة عامة.

من جانبه رحب القيادي في إصلاح مديرية سيحوت مبخوت عرشي قيادات السلطة المحلية والمكونات السياسية والمجتمعية، إلى تكاتف الجهود والعمل الدؤوب بما يخدم المديرية والمحافظة بشكل عام وعلى رأسها الكهرباء والصحة والمياه والطرقات.