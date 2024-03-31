نائب في برلمان صنعاء يطالب زعيم مليشيا الحوثي بالصرف الفوري لمرتبات الموظفين

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طالب نائب في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين زعيم جماعة الحوثي بسرعة صرف مرتبات الموظفين المنقطعة بعد اصدار البنك المركزي عملة نقدية جديدة واعلانه اعتزامه اصدار عملات نقدية أخرى خلال الفترة القادمة.
ووجه النائب البرلماني البارز " عبده بشر" رسالة الى زعيم جماعة الحوثي معتبرا أنه " لم يعد هناك اي عذر يمنع جماعة الحوثي من صرف المرتبات بعد قيامها بطبع عملات جديدة "
وأشار "بشر" في منشور له على حساباته بمواقع التواصل – اطلع عليه مأرب برس- أن اعلان البنك المركزي بصنعاء رسميا اصدار عملات نقدية جديدة يستوجب الصرف الفوري لمرتبات الموظفين منوها الى أن طبع العملة النقدية الجديدة فئة "100" ريال غير قانوني كونه القانون شترط موافقة الحكومة وتقديم البنك تقرير بالمبلغ التالف والمبلغ المطبوع والتكلفة والفئات الادنى ".