رئيس مجلس القيادة يكرم مشروع مسام والبرنامج الوطني لنزع الالغام بوسامي الشجاعة

الأحد 31 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ، القائد الاعلى للقوات المسلحة، المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، ممثلاً بمدير عام المشروع أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني للتعامل مع الالغام ممثلاً بمديره العام العميد الركن امين العقيلي، بتقليدهما وسامي الشجاعة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اصدر في 26 يونيو 2023، قرارين بمنح المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وسامي الشجاعة، اعتزازاً وعرفاناً بدورهما في تطهير الاراضي اليمنية من الالغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وتقديراً، وتخليداً لتضحيات شهدائهما الابرار من اجل سلامة الشعب اليمني، واجياله المقبلة.

ومنذ انطلاق اعماله في اليمن منتصف 2018 تمكن مشروع "مسام" من تطهير 55,390,882 متراً مربعاً، وانتزاع 436376 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها 6,494 لغماً مضاداً للأفراد و143,951 لغماً مضاداً للدبابات و 277,92 ذخائر غير منفجرة، اضافة الى 8,011 عبوة ناسفة.

واستشهد على مدى السنوات الماضية 30 خبيراً من عاملي المشروع، فيما اصيب نحو 47 اخرين باصابات متفاوتة اثناء قيامهم بمهام نزع الالغام والمتفجرات.

وفي السياق قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام العميد الركن امين العقيلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان البرنامج نزع وازال اكثر من 800 الف لغماً من الغام المليشيات الارهابية ومخلفات الحرب، ليصل اجمالي الالغام والمواد غير المنفجرة المنزوعة في البلاد عبر فرق البرنامج والشركاء في المشروع السعودي الى اكثر من مليون و 250 الف منذ العام 2015".

حضر التكريم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.

كما حضر التكريم المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الالغام العميد هيثم حلبوب، ومساعد مدير عام المشروع السعودي لنزع الالغام قاسم بن محمد الدوسري، وعدد من مسؤولي المشروع.