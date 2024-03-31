مصادر مأرب برس تكشف أين وكيف صك الحوثيون العملة المعدنية الجديدة؟ بعد صك الحوثيين عملة جديدة.. العليمي يتسدعي بن مبارك ومحافظ البنك المركزي والمعنيين بالشأن الإقتصادي 40 مليوناً على موعد مع كسوف استثنائي للشمس.. وناسا تحذر 6 أدوات جديدة من جوجل تسهل عليك تجربة السفر واتساب يطلق شريط التنقل السفلي المحسن على أندرويد اشتعال معركة إسطنبول.. منافسة محتدمة بين المعارضة وإردوغان بالانتخابات المحلية يستلم الرئاسة الًيَوُمًِ… الرئيس المفاجئ الذي خرج من السجن قبل التصويت بـ 10 أيام انتخابات تاريخية ومفصلية… الأتراك ينتخبون رؤساء البلديات في تركيا أقوى وأعنف معركة في غزة… داخل مجمع الشفاء الطبي قصف إسرائيلي على خيام صحافيين ونازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسقوط شهداء وجرحى
أكد مختصون وخبراء في الإقتصاد،اليوم الأحد أن جماعة الحوثي لم تصك العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال، خارج اليمن، ولم تقم أي دولة بذلك.
وقال الخبراء لموقع مأرب برس، ان صك هذه العملة المعدنية جرى في صنعاء.
وحول الكيفية، اوضحت مصادر مأرب برس بأن البنك المركزي في صنعاء لديه آلات لصك العملات المعدنية، كانت موجودة لدى الحكومات السابقة، واستولى الحوثيون عليها.
المصادر نفت ان تكون عملية صك العملة الجديدة تمت في إيران كما تحدثت بعض التقارير، لكنها لم تستبعد قيام ايران عبر خبرائها في اليمن بمساعدة الحوثيين في عملية طباعة العملة المعدنية الجديدة.. مشيرة الى بعض التشابه في الشكل بينها وبين عملات إيران المعدنية.
وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين امس السبت اصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.
وقال أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
بنك صنعاء قال ايضا أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة على أن يبدأ العمل بها من اليوم الأحد 31 مارس.