مصادر مأرب برس تكشف أين وكيف صك الحوثيون العملة المعدنية الجديدة؟

الأحد 31 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكد مختصون وخبراء في الإقتصاد،اليوم الأحد أن جماعة الحوثي لم تصك العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال، خارج اليمن، ولم تقم أي دولة بذلك.

وقال الخبراء لموقع مأرب برس، ان صك هذه العملة المعدنية جرى في صنعاء.

وحول الكيفية، اوضحت مصادر مأرب برس بأن البنك المركزي في صنعاء لديه آلات لصك العملات المعدنية، كانت موجودة لدى الحكومات السابقة، واستولى الحوثيون عليها.

المصادر نفت ان تكون عملية صك العملة الجديدة تمت في إيران كما تحدثت بعض التقارير، لكنها لم تستبعد قيام ايران عبر خبرائها في اليمن بمساعدة الحوثيين في عملية طباعة العملة المعدنية الجديدة.. مشيرة الى بعض التشابه في الشكل بينها وبين عملات إيران المعدنية.

وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين امس السبت اصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.

وقال أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

بنك صنعاء قال ايضا أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة على أن يبدأ العمل بها من اليوم الأحد 31 مارس.