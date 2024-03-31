6 أدوات جديدة من جوجل تسهل عليك تجربة السفر

الأحد 31 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت شركة جوجل عن مجموعة من التحديثات الجديدة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي في بعض خدماتها ومنتجاتها، بهدف تعزيز تجربة المستخدمين، ومنها:

قوائم التوصيات في خرائط جوجل، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث لإنشاء مسارات للرحلات، بالإضافة إلى بعض الأدوات الجديدة التي تسهل عملية التخطيط للسفر، لجعل رحلاتك أكثر ذكاءً وكفاءة.

مع اقترابنا من العطلة الصيفية؛ سنسلط الضوء في هذا المقال على الأدوات الجديدة من جوجل، التي ستساعدك في التخطيط لرحلاتك القادمة، مما يسهل عليك تجربة السفر:

1- استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث لإنشاء مسارات الرحلات: يُعدّ استكشاف مكان جديد واحدًا من أفضل جوانب السفر، ولكن قد يكون اكتشاف أفضل الأماكن للزيارة أو الإقامة أو تناول الطعام أمرًا صعبًا أو يستغرق وقتًا طويلًا.

وللتغلب على هذا الأمر؛ طرحت جوجل تحديثًا جديدًا في تجربة البحث التوليدي (SGE)، يسمح لك ببناء مسارات الرحلات والحصول على أفكار جديدة للرحلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. الآن، إذا كنت مشتركًا في تجربة البحث التوليدي (SGE) وطرحت سؤالًا، مثل:

“خطط لي رحلة لمدة 7 أيام إلى المالديف”، فستحصل على مجموعة اقتراحات تتضمن معالم سياحية ومطاعم، بالإضافة إلى نظرة عامة على خيارات رحلتك والفندق. ستجمع هذه المسارات مجموعة متنوعة من الأفكار من مواقع مختلفة عبر الويب، بالإضافة إلى معلومات مثل:

المراجعات والصور وغيرها من تفاصيل الأنشطة التجارية التي أرسلها الأشخاص إلى جوجل حول أكثر من 200 مليون مكان حول العالم.

ومع تنظيم كل هذه الروابط والموارد في مكان واحد، سيسهل عليك التعمق ومعرفة المزيد عن وجهتك أو مقارنة الخيارات المختلفة. وعندما تكون جاهزًا، يمكنك بسرعة تصدير أفكار رحلتك إلى جيميل، أو مستندات جوجل لمواصلة التعديل عليها أو مشاركتها مع رفقاء السفر.

2- ابحث عن قوائم التوصيات في الخرائط: لتحقيق أقصى استفادة من رحلتك، من المهم الحصول على توصيات يمكنك الوثوق بها، ولتسهيل ذلك؛ قدمت جوجل مزية جديدة تُسمى (قوائم التوصيات)، التي توفر لك قوائم لأهم الأماكن والمزارات، والتي ستُنشأ اعتمادًا على أفضل المواقع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى قوائم منقحة ستعدها جوجل. ستبدأ برؤية هذه القوائم في أكثر من 40 مدينة عبر الولايات المتحدة وكندا هذا الأسبوع، وقالت جوجل إنها ستعمل على قوائم لمدن أخرى خلال الأشهر المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتيح جوجل للمستخدمين إمكانية تخزين تلك القوائم مرفقة بالمواقع الجغرافية داخل خدمة الخرائط.

3- أَنْشِئ المزيد من القوائم المخصصة في الخرائط: أتاحت جوجل أيضًا للمستخدم إمكانية إنشاء قوائمه الخاصة، من خلال خيار (Create a new list)، وأضافت أدوات جديدة في خدمة الخرائط لمساعدتك في تخصيص القوائم التي تنشئها، حتى تتمكن بسهولة من تنظيم خطط سفرك أو مشاركة أماكنك المفضلة. عندما تنشئ قائمة بالأماكن في خرائط جوجل، ستتمكن من اختيار ترتيب ظهورها، لذلك يمكنك تنظيمها حسب الأماكن المفضلة لديك أو ترتيبها زمنيًا مثل:

خط سير الرحلة. وتجدر الإشارة إلى أن جوجل ستطرح هذه المزية في تطبيق خرائط جوجل في نظامي التشغيل أندرويد وiOS عالميًا في خلال الأيام المقبلة.

4- استخدم مزية (Circle to Search) في الترجمة: إذا كنت مسافرًا إلى مكان ما ولا تعرف اللغة المحلية، فقد يكون فهم حتى المعلومات الأساسية أمرًا صعبًا. لنفترض أنك وجدت مطعمًا جديدًا وترغب في زيارته لتجربته، ولكنك تحتاج إلى ترجمة قائمة الطعام بتنسيق PDF الموجودة في موقعه عبر الويب، هنا يمكن أن تساعدك خدمة الترجمة من جوجل، ولكنك ستحتاج إلى نسخ النص والتبديل إلى تطبيق آخر.

لذلك وسّعت جوجل مزية (Circle to Search) في الهواتف الذكية لتسهل على مستخدميها إمكانية ترجمة النصوص سواء التي تظهر في شاشات هواتفهم، أو التي تلتقطها كاميراتها، وذلك باستخدام رسم دائري بسيط حول هذا النص دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الذي تستخدمه.

وتتوفر هذه المزية في هواتف Pixel 7 وأي إصدارات أحدث منها ضمن سلسلة هواتف (Google Pixel)، وسلسلة هواتف سامسونج (Galaxy S24) الجديدة.

5- استخدم البحث المتعدد في أداة (Lens) كدليل سياحي شخصي لك: تُعدّ أداة البحث المرئي (Google Lens) أيضًا أداة رائعة لاستكشاف العالم من حولك، خاصة مزايا الذكاء الاصطناعي التي قدمتها جوجل فيها، ومنها مزية (AI Overview)، التي تسمح لك بالتقاط أي صورة في محيطك مع إمكانية إضافة سؤال نصي إليها لإجراء بحث متعدد.

وبمجرد أن تكتب سؤالك وتضغط على زر الإدخال؛ ستحصل على المعلومات التي تحتاجها، بالإضافة إلى روابط مرتبة تساعدك في التعمق أكثر في الموضوع الذي تسأل عنه. تتوفر هذه المزية الآن باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة فقط في تطبيق جوجل في نظامي التشغيل أندرويد و

iOS. 6- استخدم مزية (Circle to Search) في التخطيط لرحلتك القادمة: يمكن أن تساعدك مزية (Circle to Search) أيضًا في التخطيط لرحلتك القادمة، لنفترض أنك تشاهد مقطع فيديو في أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي لشخص يستكشف المدينة التي ترغب في زيارتها، وأعجبك تصميم مبنى فريد من نوعه، عادةً، يتعين عليك حفظ صورة للشاشة، ثم الانتقال بين التطبيقات للبحث عن هذا المبنى، ولكن الآن مع هذه المزية، ما عليك سوى رسم دائرة حول صورة المبنى لمعرفة كل المعلومات التي تحتاج إليها عنه، ويمكنك إضافته إلى جدول الأماكن التي ستزورها.

يمكنك استخدام هذه المزية أيضًا لمعرفة المزيد عن المعالم السياحية التي تراها في الصور، مثل: تاريخها أو كيفية الوصول إليها، كما يمكنك استخدام هذه المزية لحجز رحلة إلى المعلم الذي حددته