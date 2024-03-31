واتساب يطلق شريط التنقل السفلي المحسن على أندرويد

الأحد 31 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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بدأت منصة التراسل الفوري واتساب إطلاق شريط التنقل السفلي المحسن في واجهة تطبيقها على نظام أندرويد.

وأشارت المنصة من خلال حسابها الرسمي في إكس إلى هذا التحديث، حيث قالت: “لأصدقائنا على أندرويد، قمنا ببعض التغييرات لتسهيل وصولكم إلى الميزات بشكل أسرع وأسهل عندما تحتاجون إليها. احصلوا الآن على أدوات التنقل الجديدة والمريحة للعينين بالقرب من إبهامكم”.

تم نقل شريط التنقل في واجهة التطبيق من الجزء العلوي للشاشة إلى الجزء السفلي، وأصبح يحتوي الآن على أربعة تبويبات مختلفة، بما في ذلك الدردشات والمستجدات (حالات وتحديثات القنوات)، بالإضافة إلى تبويبي المجتمعات والمكالمات. كان الشريط العلوي السابق يتضمن ثلاثة تبويبات فقط: الدردشات والحالات والمكالمات.

وكان الشريط السفلي الجديد متاحًا بالفعل لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما كان متوفرًا في هواتف آيفون لفترة طويلة بترتيب مختلف وزر إضافي للإعدادات.

يتوافق الشريط الجديد بشكل أفضل مع مبادئ لغة التصميم Material 3.0 الحديثة من جوجل، ويتماشى بشكل جيد مع الأجهزة التي تدعم سمات Material You، مثل هواتف جوجل بكسل.

يتم عرض الشريط الجديد تلقائيًا لمستخدمي تطبيق واتساب على أندرويد، ويُنصح بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متاح للحصول عليه، حيث بدأت المنصة في توفيره تدريجيًا لجميع المستخدمين.

ويُعتبر هذا من بين أبرز التغييرات التي شهدتها واجهة التطبيق في الآونة الأخيرة.