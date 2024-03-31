توزيع المساعدات النقدية الرمضانية المقدمة من مؤسسة الصالح لعدد 2000 مستفيد في مأرب

الأحد 31 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ خاص

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دشن مدير الوحدة التنفيذية بمحافظة مأرب سيف مثنى، اليوم، مشروع توزيع المساعدات النقدية الرمضانية المقدمة من مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية بالتسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب وعبر كاك بنك بالمحافظة.

وخلال عملية التدشين أوضح مدير الوحدة التنفيذية بمحافظة مأرب سيف مثنى أن عدد المستفيدين 2000 أسرة من النازحين بمبلغ ثلاثين ألف ريال لكل أسرة مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة الصالح في التخفيف من معاناة النازحين والأسر المحتاجة في محافظة مأرب والتي تحوي اكثر من 2 مليون نازح ،داعيا إلى المزيد من هذه المشاريع التي تسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية في اليمن والتي أثرت بشكل كبير على النازحين وتجمّعاتهم.

من جانبه اشاد مدير كاك بنك بدور مؤسسة الصالح على ماتقدمه من أعمال جبارة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن وأبناء هذا الوطن النازحين والمشردين في الخيام النازحين من المحافظات اليمنية.

كما عبر عدد من المستفيدين عن خالص شكرهم لمؤسسة الصالح والقائمين عليها وجهودها الطيبة في التخفيف من أعباء المعاناة اليومية.

يأتي هذا المشروع امتدادا للمشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة بشكل مستمر، في محاولة للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة والأشد فقرا خلال الظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في الداخل والخارج.