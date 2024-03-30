الذكاء الاصطناعي يدخل الخدمة في المسجد الحرام ... السعودية تقدم خدمة جديدة لضيوف الرحمن عاجل: أول رد رسمي من البنك المركزي في عدن على إصدار بنك صنعاء عملة جديدة عاجل ..الجيش الفرنسي : باريس ملتزمة بضمان أمن السفن من مضيق هرمز حتى قناة السويس. إسرائيل تنتفض .. طوفان بشري يغرق شوارع تل أبيب للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو . وهْم الاضطهاد الزيدي... الجلاد في دور الضحية (تقرير) شاهد.. هكذا تابعت الجماهير ركلات الترجيح في بطولة رمضانية بصنعاء هل تغيرت أسعار الصرف في تعاملات اليوم متأثرة بالعملة الجديدة؟ إليكم آخر تحديث من صنعاء وعدن بنك صنعاء يعلن أنه سيصدر عملات معدنية أخرى ويكشف تأثير العملة الجديدة على أسعار الصرف وطريقة استبدال التالفة؟ متخصص في الإقتصاد يكشف عن الأهداف غير المعلنة للحوثيين من صك عملة جديدة والتنازلات التي يريدون الحصول عليها عاجل.. خبير اقتصادي يكشف تداعيات وتأثيرات إعلان جماعة الحوثي طباعة عملة جديدة ولماذا اختاروا عملة معدنية بدلا عن الورقية؟
دعا البنك المركزي اليمني في عدن القطاع المصرفي والمؤسسات والأفراد إلى عدم التعامل مع العملة المعدنية الجديدة التي أعلن عنها مركزي صنعاء ، باعتبارها عملة مزورة، وصادرة من كيان غير قانوني.
وحمل البنك في بيان مقتضب اطلع عليه محرر مأرب برس، الحوثيين مسؤولية هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية داخلياً وخارجياً.
وقال ان سك البنك الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي عملة معدنية وطرحها للتداول فعلا تصعيديا خطيرا وغير قانوني.
واكد البنك ما سبق وأن حذر منه بشكل واضح بمنع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية
كما اكد احتفاظ البنك المركزي بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين اليوم السبت عن عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.
بنك صنعاء قال أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة وسيبدأ العمل بها من يوم غد الأحد 31 مارس.