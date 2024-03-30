عاجل: أول رد رسمي من البنك المركزي في عدن على إصدار بنك صنعاء عملة جديدة

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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دعا البنك المركزي اليمني في عدن القطاع المصرفي والمؤسسات والأفراد إلى عدم التعامل مع العملة المعدنية الجديدة التي أعلن عنها مركزي صنعاء ، باعتبارها عملة مزورة، وصادرة من كيان غير قانوني.

وحمل البنك في بيان مقتضب اطلع عليه محرر مأرب برس، الحوثيين مسؤولية هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية داخلياً وخارجياً.

وقال ان سك البنك الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي عملة معدنية وطرحها للتداول فعلا تصعيديا خطيرا وغير قانوني.

واكد البنك ما سبق وأن حذر منه بشكل واضح بمنع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية

كما اكد احتفاظ البنك المركزي بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.

وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين اليوم السبت عن عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.

بنك صنعاء قال أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة وسيبدأ العمل بها من يوم غد الأحد 31 مارس.