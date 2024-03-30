إسرائيل تنتفض .. طوفان بشري يغرق شوارع تل أبيب للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو .

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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خرج الليله بمدينة تل أبيب عشرات آلاف من الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية .

كما طالبت الحشود بسقوط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحمله الفشل في استعادة الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. في حين يتوجه وفد إسرائيلي للقاهرة غدا الأحد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.

ونقلت مراسلة الجزيرة أن "آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب ويطالبون بالإطاحة بحكومة نتنياهو".

وأضافت أن "عشرات آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل فورية ويغلقون عدة شوارع حيوية في تل أبيب".

وأفادت بحصول مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين يطالبون بعقد صفقة فورية للإفراج عن الأسرى في غزة.

وتشارك في الاحتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا قالت فيه إن "نتنياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائنا".

وأضاف البيان: "سلوك نتنياهو جريمة، وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته، فلن نرى أولادنا. من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو، وسنحتج للإطاحة به".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أهالي الأسرى الإسرائيليين قولهم: "ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم"

وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم".