شاهد.. هكذا تابعت الجماهير ركلات الترجيح في بطولة رمضانية بصنعاء

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صور من بطولة رمضانية جارية في صنعاء
يعلق الصحفي الرياضي عاصم النهمي قائلا: ''حلاوة البطولات الرمضانية الشعبية في مثل هكذا اجواء''.
الصور المرفقة لنصف نهائي بطولة هلال 7 الرمضانية (عبدالقادر هلال) بين فريق الزنداني وفريق زنيم.
وهكذا تابع الجمهور ركلات الترجيح..