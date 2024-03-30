هل تغيرت أسعار الصرف في تعاملات اليوم متأثرة بالعملة الجديدة؟ إليكم آخر تحديث من صنعاء وعدن

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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لم تشهد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت تغيرا عن اسعار امس الجمعة، بعد اعلان الحوثيين اليوم، صك عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، اعلن بنك صنعاء المركزي إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال بدلاً من العملة التالفة، يبدأ تداولها من يوم غد الأحد.

وقال ان طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلاً عن التالف.

فيما يلي ينشر مأرب برس آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 30/03/2024

الاسعار في صنعاء

شراء الدولار 529

بيع الدولار 531

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.10

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1655

بيع الدولار 1665

شراء السعودي 437

بيع السعودي 439