شاهد.. هكذا تابعت الجماهير ركلات الترجيح في بطولة رمضانية بصنعاء هل تغيرت أسعار الصرف في تعاملات اليوم متأثرة بالعملة الجديدة؟ إليكم آخر تحديث من صنعاء وعدن بنك صنعاء يعلن أنه سيصدر عملات معدنية أخرى ويكشف تأثير العملة الجديدة على أسعار الصرف وطريقة استبدال التالفة؟ متخصص في الإقتصاد يكشف عن الأهداف غير المعلنة للحوثيين من صك عملة جديدة والتنازلات التي يريدون الحصول عليها عاجل.. خبير اقتصادي يكشف تداعيات وتأثيرات إعلان جماعة الحوثي طباعة عملة جديدة ولماذا اختاروا عملة معدنية بدلا عن الورقية؟ شاهد أول الصور للعملة الجديدة المعدنية فئة 100 ريال وموعد تداولها جامعة تعز تقيم احتفالية تكريمية للفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم والحديث والإنشاد الديني والأذان البتكوين ليست من بينهم .. أفضل 5 عملات مشفرة أداءً في 2024 1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية وتدشين أول غرفة تجارية أوروبية في منطقة الخليج متوسط الراتب الشهري في الدول العربية.. فجوة كبيرة بين الأعلى والأقل
لم تشهد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت تغيرا عن اسعار امس الجمعة، بعد اعلان الحوثيين اليوم، صك عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، اعلن بنك صنعاء المركزي إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال بدلاً من العملة التالفة، يبدأ تداولها من يوم غد الأحد.
وقال ان طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلاً عن التالف.
فيما يلي ينشر مأرب برس آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 30/03/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 529
بيع الدولار 531
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1655
بيع الدولار 1665
شراء السعودي 437
بيع السعودي 439