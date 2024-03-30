متخصص في الإقتصاد يكشف عن الأهداف غير المعلنة للحوثيين من صك عملة جديدة والتنازلات التي يريدون الحصول عليها

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال صحفي اقتصادي أن مليشيا الحوثي عبر بنكها المركزي بصنعاء تسعى لفرض سياسة أمر واقع في الجانب الاقتصادي.

وتعليقا على اعلان الحوثيين طباعة عملة معدنية جديدة اليوم السبت، قال الصحفي المتخصص في الاقتصاد وفيق صالح في منشور على حسابه الشخصي بفيسبوك - اطلع عليه محرر مأرب برس -انها وعلاوة على كونها مغامرة خطيرة ، فإن إقدام مركزي صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين صك عملة معدنية من فئة مائة ريال، هي خطوة عدمية ولن تحل مشكلة أزمة السيولة وتلف العملة، ولا تحقق الأهداف التي جرى صك هذه العملة لأجلها.

وبحسب صالح، فان تقديرات إقتصادية تشير إلى أن حجم العملة، تقدر بخمسمائة مليار ريال.. متسائلا: فهل ستعمل هذه العملة المعدنية على تغطية العجز في العملة الورقية؟.

واضاف: ''كل ما في الأمر أن مليشيا الحوثي عبر بنكها المركزي بصنعاء تسعى لفرض سياسة أمر واقع في الجانب الاقتصادي والحصول على تنازلات من قبل الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي، والتعامل معهم ككيان شرعي لممارسة السياسة النقدية والمالية''.

وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين اليوم السبت عن عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.

وقال أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة وسيبدأ العمل بها من يوم غد الأحد 31 مارس.