متخصص في الإقتصاد يكشف عن الأهداف غير المعلنة للحوثيين من صك عملة جديدة والتنازلات التي يريدون الحصول عليها عاجل.. خبير اقتصادي يكشف تداعيات وتأثيرات إعلان جماعة الحوثي طباعة عملة جديدة ولماذا اختاروا عملة معدنية بدلا عن الورقية؟ شاهد أول الصور للعملة الجديدة المعدنية فئة 100 ريال وموعد تداولها جامعة تعز تقيم احتفالية تكريمية للفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم والحديث والإنشاد الديني والأذان البتكوين ليست من بينهم .. أفضل 5 عملات مشفرة أداءً في 2024 1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية وتدشين أول غرفة تجارية أوروبية في منطقة الخليج متوسط الراتب الشهري في الدول العربية.. فجوة كبيرة بين الأعلى والأقل خدعة ذكية لمسح كل ما تعرفه جوجل عنك.. جربه فى 10 ثوانى فقط أبرزها الانتخاب المباشر للرئيس.. البرلمان الصومالي يقر تعديلات دستورية جديدة مواجهات عربية خالصة في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية
قال صحفي اقتصادي أن مليشيا الحوثي عبر بنكها المركزي بصنعاء تسعى لفرض سياسة أمر واقع في الجانب الاقتصادي.
وتعليقا على اعلان الحوثيين طباعة عملة معدنية جديدة اليوم السبت، قال الصحفي المتخصص في الاقتصاد وفيق صالح في منشور على حسابه الشخصي بفيسبوك - اطلع عليه محرر مأرب برس -انها وعلاوة على كونها مغامرة خطيرة ، فإن إقدام مركزي صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين صك عملة معدنية من فئة مائة ريال، هي خطوة عدمية ولن تحل مشكلة أزمة السيولة وتلف العملة، ولا تحقق الأهداف التي جرى صك هذه العملة لأجلها.
وبحسب صالح، فان تقديرات إقتصادية تشير إلى أن حجم العملة، تقدر بخمسمائة مليار ريال.. متسائلا: فهل ستعمل هذه العملة المعدنية على تغطية العجز في العملة الورقية؟.
واضاف: ''كل ما في الأمر أن مليشيا الحوثي عبر بنكها المركزي بصنعاء تسعى لفرض سياسة أمر واقع في الجانب الاقتصادي والحصول على تنازلات من قبل الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي، والتعامل معهم ككيان شرعي لممارسة السياسة النقدية والمالية''.
وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين اليوم السبت عن عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.
وقال أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة وسيبدأ العمل بها من يوم غد الأحد 31 مارس.