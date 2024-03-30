متوسط الراتب الشهري في الدول العربية.. فجوة كبيرة بين الأعلى والأقل

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 142

تصدرت سويسرا مرة أخرى القائمة العالمية لمتوسط الراتب الشهري بعد خصم الضرائب، وفقا لموقع Numbeo، أكبر قاعدة بيانات لتكاليف المعيشة في العالم.

وتجري Numbeo - وهي قاعدة بيانات صريبية تعتمد على مصادر جماعية عبر الإنترنت لأسعار المستهلكين المتصورة، وأسعار العقارات، ومقاييس جودة الحياة - دراسة استقصائية في جميع أنحاء العالم، حيث تسأل المستجيبين عن متوسط رواتبهم الشهرية المتاحة بعد الضرائب.

وتظهر البيانات التي جمعتها Numbeo، في الفترة من مايو 2011 إلى فبراير 2014، أن سويسرا لديها أعلى متوسط راتب شهري بعد الضريبة، وهو 6187 دولاراً، في حين أن مصر هي الدولة رقم 96 في القائمة التي يبلغ متوسط الراتب الشهري فيها 120 دولاراً.

" تم تصنيف القائمة التي تضم 97 دولة وفقاً لمتوسط الراتب الشهري المتاح بعد خصم الضرائب.

وبخلاف حصول مصر على الترتيب قبل الأخير في القائمة والتي لم تتجاوز فيها سوى نيجيريا، فإن أقرب مسافة بينها وبين متوسط الراتب في الدول العربية لم تكن أقل من 250% في أقل تقدير، إذ تأتي كل من ليبيا والجزائر في المركزين 87، و88 على التوالي بمتوسط دخل يتجاوز 290 دولارا تقريباً.

بينما كان متوسط الدخل الشهري بعد خصم الضرائب في قطر هو الأعلى عربياً، والسادس عالمياً والذي بلغ 3980 دولاراً أي أن العمل لشهر في قطر يعادل العمل لعامين ونصف في مصر.

وجاء ترتيب باقي الدول العربية؛

الإمارات (3455 دولارا، المركز التاسع)،

والكويت (2824 دولارا، 18 عالمياً)،

وعمان (2176 دولارا، 26 عالمياً)،

والسعودية (2104 دولارات، 27 عالمياً)،

فلسطين (644 دولارا، 55 عالمياً)،

الأردن (630 دولارا، 58 عالمياً)،

والعراق (549 دولارا، 66 عالمياً)،

والمغرب (416 دولارا، 77 عالمياً)،

وتونس (299 دولارا، 86 عالمياً)