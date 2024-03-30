مواجهات عربية خالصة في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تنطلق الأحد مباريات ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية).

وتقام المباريات الأربع يوم الأحد حيث يحل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفاً على ريفرز يونايتد النيجيري، ويلتقي الملعب المالي مع دريمز أف سي الغاني، بجانب مباراتين أخريين بنكهة عربية خالصة، حيث يستضيف أبو سليم الليبي نظيره نهضة بركان المغربي، فيما يلتقي مودرن فيوتشر مع مواطنه الزمالك المصري.

ويشهد دور الثمانية وجود 4 فرق سبق لها التتويج بلقب الكونفدرالية، وهي الزمالك، ونهضة بركان، والملعب المالي، واتحاد العاصمة الجزائري. ويسعى اتحاد العاصمة الجزائري لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة حينما يحل ضيفاً على ريفرز يونايتد النيجيري.

وتأهل اتحاد العاصمة الجزائري لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من الفوز في أربع مباريات، والخسارة في واحدة، والتعادل في مواجهة، بينما حل ريفرز يونايتد وصيفاً للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات، والخسارة في مباراتين.

ووصلت بعثة اتحاد العاصمة الجزائري إلى نيجيريا الجمعة في غياب المدافع زين الدين بلعيد للإيقاف، ولاعب الوسط أسامة شيتة الذي لم يتعاف بعد من الإصابة.

وقال الإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير الفني لاتحاد العاصمة، في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل سفره لنيجيريا، إن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة، وهدفهم العودة بنتيجة إيجابية تمنحهم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للبطولة. وفي المباراة الثانية، يسعى الملعب المالي لتكرار إنجاز عام 2009، الذي توج خلاله بلقب الكونفدرالية، عندما يستضيف نظيره دريمز أف سي.

وتأهل الملعب المالي للدور ذاته وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3، والتعادل مرة، والخسارة في مباراتين، بينما تصدر دريمز أف سي المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والخسارة في مباراتين.

وحذر الجهاز الفني لفريق الملعب المالي لاعبيه من القوة الهجومية للمنافس، والتي ظهرت بوضوح في منافسات دور المجموعات من خلال تسجيله 11 هدفاً، بينما مني مرماه بـ7 أهداف. لاعبو نهضة بركان يسعون لتكرار إنجاز 2020 (غيتي) وفي مباراة عربية خالصة بإدارة فنية تونسية يستضيف فريق أبو سليم نظيره نهضة بركان المغربي في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

وتأهل أبو سليم إلى هذا الدور في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد أن نجح في حصد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، والخسارة في مثلها، بينما صعد نهضة بركان عبر صدارة المجموعة الرابعة بـ14 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين.

وحسب لغة الأرقام، فإن الأمور تشير لتفوق نهضة بركان الذي توج بالبطولة عام 2020 على حساب بيراميدز المصري وقتها، بينما تأهل أبو سليم لأول مرة في تاريخه لهذا الدور.

ويسعى التونسي معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان إلى تجاوز عقبة أبو سليم، حيث اصطحب فريقه وغادر إلى مدينة بني غازي مبكراً، استعداداً للقاء. ومن جهته، يأمل المدرب التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، رغم اعترافه بصعوبتها كونها تقام أمام فريق توج باللقب من قبل.

وتختتم مباريات الذهاب بمباراة مصرية عربية خالصة حيث يستضيف فيوتشر نظيره الزمالك. وتأهل فيوتشر لهذا الدور بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ11 نقطة نتيجة الفوز في 3، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة وحيدة، بينما حقق الزمالك أعلى عدد من النقاط بين كل أندية دور المجموعات بحصده 16 نقطة تصدر بها المجموعة الثانية من خمسة انتصارات، وتعادل وحيد.

ويسعى الزمالك تحت القيادة الفنية لجوزيه جوميز لتحقيق اللقب القاري، والعودة لمنصات التتويج، خاصة مع تغيير مجلس إدارته، وانتخاب حسين لبيب على رأس الإدارة الجديدة، وتدعيمه للفريق بـ10 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

في المقابل، يعاني فيوتشر من عدة أزمات، على رأسها غياب لاعبه أحمد رفعت الذي لا يزال يتواجد في المستشفى عقب سقوط في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، بجانب رحيل ناصر ماهر للزمالك، وعمر كمال عبد الواحد للأهلي