السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يستعد برشلونة لمواجهة نظيره لاس بالماس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدن القائمة عودة فيران توريس بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا. وجاءت قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة لاس بالماس كالتالي:

تير شتيغن، إيناكي بينيا، كوشين.

جواو كانسيلو، مارتينيز، رونالد أراوخو، كوندي، كوبارسي، فورت، ماركوس ألونسو، ميكائيل فاي. فيرمين لوبيز، روميو، سيرجي روبيرتو، غوندوغان، كاسادو.

ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، فيتور روكي، لامين يامال، مارك غويو، فيران توريس.