قصف هستيري وشهداء وجرحى في مجازر جديدة .. وتدمير مقرات بلدية وسط غزة

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تواصل قوات الاحتلال استهدف المقرات الحكومية والمحلية المدنية، والبنى التحتية الأساسية، بالتزامن مع تواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الـ176 على التوالي.

استُشهد وأصيب السبت عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ176 من العدوان.

وذكرت مصادر طبية، أن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، بجانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.

ويواصل الاحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة، لليوم الثالث عشر، وينفذ عمليات إعدام، واعتقال، وتنكيل، وتهجير قسري للسكان.

وشهدت مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، منذ ساعات الصباح، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة، والقصف المدفعي لعدد من المناطق، خاصة المنطقتين الشرقية والغربية، حيث استهدف محيط مجمع ناصر الطبي، ومنازل في مخيمها.

وقصف طيران الاحتلال مقري بلديتي البريج والزوايدة في المحافظات الوسطى بالقطاع، وأخرجهما من الخدمة.

كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط جسر وادي غزة شمال محافظة الوسطى في القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل وتجمعات للنازحين في نادي الشجاعية، ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء، ومخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد نحو 40 مواطنا، وإصابة العشرات.

كما استهدف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، ما أدى لسقوط ثلاثة شهداء، وصلوا مستشفى غزة الأوروبي، فيما لا يزال عدد منهم تحت الأنقاض.

استهداف البنى التحتية أعلنت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة، السبت، قصف جيش الاحتلال مقري بلديتي البريج والزوايدة، وتدميرهما بالكامل، وخروجهما عن الخدمة.

وقالت البلديات، في بيان، إن "الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية، كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي".

وأضافت أن "الاحتلال قصف المقرات الإدارية لبلدية البريج والزوايدة، وأخرجهما عن الخدمة".

واعتبرت أن "الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، الذي يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب، خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم".

وذكرت البلديات أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العمل على جعل القطاع غير صالح للسكن".

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا