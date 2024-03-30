المبعوث الأممي لليمن يلجأ لروسيا الاتحادية ويطالب الكرملين بتحرك عاجل

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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طالب المبعوث الأممي الخاص لليمن " هانس غروندبرغ" روسيا الاتحادية بممارسة ضغوط على كل من إيران وجماعة الحوثي لحثهما على وقف التصعيد العسكري في البحر الأحمر ودعم الجهود الهادفة الى التوصل لتسوية سياسية مرحلية في اليمن.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"مـأرب برس" ان المبعوث الأممي الخاص لليمن اجرى خلال زيارته مكوكية الى العاصمة الروسية "موسكو مباحثات مع عدد من كبار المسئولين الروس على راسهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين ونائب وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف مشيرة الى أن " غروندبرغ " طالب بدور روسي فاعل في الملف اليمني من خلال ممارسة " الكرملين " ضغوطا على كل من إيران وجماعة الحوثي " لوقف التصعيد العسكري في البحر الأحمر وهو ما سيسهم في خلق أجواء مواتية لانجاح المساعي الأممية الهادفة الى دفع الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق خارطة طريق لاحلال السلام في اليمن بدا بالتوقيع على أتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في البلاد.

من جهة أخرى اكد بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي في اليمن – حصل مأرب برس – على نسخة منه – أن " غروندبرغ" استعرض خلال مباحثاته مع المسئولين الروس "الجهود الأخيرة المبذولة لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق ولتنفيذ التزاماتهم بوقف إطلاق النار، وتدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة. تناولت المناقشات التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة وتأثيرها على تقدم جهود السلام".

وأشار البيان الى أن المبعوث الأممي غروندبرغ اعرب "عن تقديره لوحدة مجلس الأمن في دعم جهود السلام في اليمن، وشدد كذلك على أهمية أستمرار الدعم المتضافر من المجتمع الدولي لتيسير التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية."