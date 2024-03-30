صحيفة أمريكية: الصين تشتري 90% من النفط الإيراني وتساعد في تمويل هجمات الحوثيين

السبت 30 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قالت مصادر غربية إن الصين تساعد إيران دون قصد في خنق حركة السفن بالبحر الأحمر، وتمويل عمليات استهدافها، ما يعيق تدفقات التجارة العالمية ويضر بمصالح بكين الخاصة.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤولين استخباراتيين أن مشتريات الصين غير المشروعة من النفط الإيراني تمول بشكل غير مباشر هجمات الحوثيين، على السفن وحركة الشحن.

ووفق الصحيفة فإن الصين تشتري قرابة تسعين في المائة من النفط الإيراني، بما في ذلك النفط الخام الذي يبيعه فيلق القدس، الذراع شبه العسكرية للحرس الثوري الإيراني، الذي يقوم بتدريب وتمويل وكلاء إيران في المنطقة.