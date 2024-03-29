تحركات حكوميه لفتح الطرق المتضررة في ثلاث محافظات جنوبية

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تقوم الفرق الفنية التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور والمؤسسة العامة للطرق والجسور، حاليا، بمواصلة الجهود والأعمال المشتركة لفتح عدد من الطرق الرئيسية والحيوية المتضررة بهبوب الرياح الشديدة وهطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في محافظات لحج وأبين وشبوة، ما أدى إلى تضرر تلك الطرق وعرقلة حركة النقل والمواصلات.
ويأتي تنفيذ هذه الجهود بتوجيهات حكومية من قِبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ومتابعة قيادتي صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق.
وتشمل الأعمال والطرق المتضررة، إزالة مخلفات السيول وإزاحة وتسطيح الرمال في طريق صبر مغرس ناجي في لحج، والطريق الدولي الممتد من مناطق ومدن زنجبار وشقرة وأحور في أبين إلى بلحاف في شبوة، وذلك ضمن الجهود الهادفة لفتح تلك الطرق وتخفيف المعاناة وتسهيل وإنسيابية حركة المسافرين والمواطنين وعملية النقل.