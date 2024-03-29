اكثر من 100 ألف شخص بقطاع غزة ينتظرهم الموت خلال الأيام القادمة تحركات حكوميه لفتح الطرق المتضررة في ثلاث محافظات جنوبية نجوم السوشل ميديا الطريق الناعم لتطوير استثمارات القيادات الحوثية بصنعاء مدير دائرة العمليات الحربية في فعالية مقاومة ذمار : منتسبي القوات المسلحة يستمدون المعنويات من نضال وبطولة المقاومة الشعبية تحدث عن مسألة مهمة يجب حسمها.. أبرز ما قاله الرئيس العليمي في اجتماع هو الأوسع مع قيادات الدولة ومحافظي المحافظات وبماذا وجه في نهاية الإجتماع؟ روابط الحصول على أرقام جلوس طلاب الثالث الثانوي التقى بكبار المسئولين الروس.. غروندبرغ يبحث في موسكو عن اتفاق يحل الأزمة في اليمن شاهد.. فخ آل البيت في اليمن معلومات قد لا تعرفها عن جامع الصالح.. وهكذا رد اليمنيون على المُسيء المدعو بالأملحي تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل!
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن الطريقة التي يلجأ اليها قيادات بارزة في جماعة الحوثي لاستثمار الأموال المنهوبة من الموارد العامة في إقامة مشاريع تجارية بصنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميلشيا لاترتبط بهم بشكل مباشر .
وأكدت المصادر لـ"مـأرب برس" أن العديد من قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي والمشرفين النافذين في الميلشيا يلجئون الى الاستعانة بمشاهير السوشل ميديا لإقامة مشاريع استثمارية بأسماء العديد من هؤلاء لضمان الاقبال الجماهيري على اقتناء السلع او الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع باستغلال شهرتهم من جهة وتجنب اثارة أي شكوك بامتلاكهم لهذه المشاريع الممولة من الأموال المنهوبة في حال تم الاستعانة بشخصيات غير معروفة.
وأشارت المصادر الى أن الاستعانة بمشاهير " السوشل ميديا" من قبل القيادات الحوثية يمثل بالنسبة للكثير منهم افضل واجهة لاقامة مشاريع استثمارية مكلفة دون اثارة الشكوك والشبهات والتورط في صراعات غير معلنة مع قيادات أخرى بالجماعة بسبب استئثارهم بملكية مشاريع تجارية منوهة الى أنه يتم إدارة هذه المشاريع بواسطة وكلاء موثوقين بعد افتتاحها والترويج لها في " السوشل ميديا".