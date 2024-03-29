نجوم السوشل ميديا الطريق الناعم لتطوير استثمارات القيادات الحوثية بصنعاء

الجمعة 29 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن الطريقة التي يلجأ اليها قيادات بارزة في جماعة الحوثي لاستثمار الأموال المنهوبة من الموارد العامة في إقامة مشاريع تجارية بصنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميلشيا لاترتبط بهم بشكل مباشر .

وأكدت المصادر لـ"مـأرب برس" أن العديد من قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي والمشرفين النافذين في الميلشيا يلجئون الى الاستعانة بمشاهير السوشل ميديا لإقامة مشاريع استثمارية بأسماء العديد من هؤلاء لضمان الاقبال الجماهيري على اقتناء السلع او الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع باستغلال شهرتهم من جهة وتجنب اثارة أي شكوك بامتلاكهم لهذه المشاريع الممولة من الأموال المنهوبة في حال تم الاستعانة بشخصيات غير معروفة.

وأشارت المصادر الى أن الاستعانة بمشاهير " السوشل ميديا" من قبل القيادات الحوثية يمثل بالنسبة للكثير منهم افضل واجهة لاقامة مشاريع استثمارية مكلفة دون اثارة الشكوك والشبهات والتورط في صراعات غير معلنة مع قيادات أخرى بالجماعة بسبب استئثارهم بملكية مشاريع تجارية منوهة الى أنه يتم إدارة هذه المشاريع بواسطة وكلاء موثوقين بعد افتتاحها والترويج لها في " السوشل ميديا".