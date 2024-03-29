مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية

الجمعة 29 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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اسهب اليوم مجلس الوزراء بالثناء اللفظي لجهود ووزارة الدفاع اليمنية، حيث

أشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.

لكنه في ذات الوقت تجاهل مجلس الوزراء اي حديث عن استحقاقات المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها من رواتب او ميزانية تشغيل ، او ما يتعلق بمأكل ومشرب الجنود في الجبهات، وصرف استحقاقاتهم.

كما تجاهل رئيس مجلس الوزراء الحديث ايضا عن الخصميات المليارية التي تقوم بها وزارة المالية.

وم من ضمن الثناء التعبيري التي منحها اليوم مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، : تقديم عظيم ما اسماه: الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية.

وفي لقاء اليوم ناقش مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في ظل استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الارهابية على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات.

وأشار المجلس، إلى أن هذه التحركات الحوثية الإرهابية والمتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية، وضرورة دعم الحكومة وقواتها المسلحة لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الممرات الدولية وطرق التجارة العالمية.