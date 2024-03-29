صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل

الجمعة 29 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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فتح القرار رقم ( 100) من قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لعام 2024 بابا من الاستغراب والتساؤلات لدى كافة النخب السياسية والعسكرية وكذلك المراقبين.

وبات السؤال الابرز كيف يتم اصدار قرارات التعيين في مجلس القيادة الرئاسي.

حيث أكدت عدة مصادر رفيعة سواء في مجلس القيادة الرئاسي او الحكومة ان مئات من القرارات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي لم تكن بموافقة أعضاء مجلس الرئاسة او لم يعلموا بها الا بعد اسابيع أو شهور من وسائل التواصل ووسائل الإعلام..

عشرات من قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لم تكن محل توافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتم " تمريرها" باصدارها وفق اجرءات تعييين انحصرت داخل حدود مكتب الرئاسة .

وكشفت عمليات الرصد ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي اصدر " 335 " قراراً شملت تعيينات في المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية وذلك منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في شهر أبريل 2022 حيث لم يتجاوز عدد القرارات المعلن عنها من إجمالي القرارات الصادرة سوى 56 قراراً فقط، كان جزء من هذه القرارات المعلنة قرارات في الجانب العسكري فيما لايزال الغموض يحيط مضمون 280 قراراً .

ومنذ مطلع العام الجاري لم يتم الإعلان سوي عن سبعة قرارات رئاسية انحصر نشر مضامينها في الحسابات الرسمية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي كان اخرها القرار رقم " 100" بتعيين الدكتور " شايع الزنداني" وزيرا للخارجية .

ووفقا لمعلومات خاصة – حصل عليها مأرب برس- من مصادره فإن عدم اعلان معظم القرارات الصادرة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية يرجع لعدة أسباب من ابرزها عدم وجود الجريدة الرسمية التي اعتيد على نشر وتوثيق أي قرارات رئاسية صادرة، الى جانب وهو السبب الأهم أن العديد من القرارات الصادرة في مستهل مباشرة مجلس القيادة الرئاسي مهامه عقب تشكيلة في شهر أبريل 2022م تم إعاقة تنفيذها على الواقع العملي بسبب المماحكات والخلافات بين أعضاء مجلس القيادة والبعض منها تم الغائه بشكل غير معلن بعد صدوره بأيام فقط من قبيل قرارات التعيينات الخاصة بالدوائر العاملة في مكتب رئاسية الجمهورية وبحسب المصادر فإن العديد من القرارات الصادرة والتي لم يتم إعلانها بشكل رسمي لم تفتقد للتوافق على مضامينها من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ولكن تم التفاهم على إصدارها بشكل غير معلن لتجنب اثارة تداعيات متوقعة .