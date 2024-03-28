رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل اسطورة البلوجرانا وبطل العالم ميسي يفاجأ محبيه عبر العالم بتحديد موعد اعتزاله شاهد ماذا يحدث في جزيرة سقطرى اليمنية؟.. مهبط جديد للطائرات وعبارات داعمة للإمارات السفن الحربية الروسية تمر عبر باب المندب وتبدأ استعراضها المسلح في البحر الأحمر ... مخطط إيران الذي استخدمت فيه الحوثيين وجعلت من أحداث غزة ذريعة لتنفيذه مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟
وجهت أمهات وزوجات المختطفين، الخميس رسالة مناشدة، طالبن فيها سلطة جماعة الحوثي في صنعاء بالإفراج عن ذويهن المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها، بمناسبة شهر رمضان.
وعبرت الأمهات عن أملهن بأن تلقى رسالتهن آذانا صاغية من قبل قيادات جماعة الحوثي وأن يحين الوقت لتخفيف هذا الألم وإنهاء أمد اختطاف أبنائهن ورفع المظلمة عنهم، حيث وأن أبناءهن منذ سنوات طويلة يعانون من فقدان لمة الأهل خاصة في شهر رمضان كما تعاني العائلات من ألم فقدان فلذات أكبادهن.
الأمهات ناشدن الحوثيين "بأعمق درجات الألم والحنين الذي في قلوبهن لأبنائهن، وبأعمق درجات الإنسانية والرحمة للنظر في معاناة أبنائهن والإفراج عنهم، وينتظرن بفارغ الصبر لحظة اللقاء في شهر الخير والسلام".