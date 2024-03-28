رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية''

الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وجهت أمهات وزوجات المختطفين، الخميس رسالة مناشدة، طالبن فيها سلطة جماعة الحوثي في صنعاء بالإفراج عن ذويهن المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها، بمناسبة شهر رمضان.

وعبرت الأمهات عن أملهن بأن تلقى رسالتهن آذانا صاغية من قبل قيادات جماعة الحوثي وأن يحين الوقت لتخفيف هذا الألم وإنهاء أمد اختطاف أبنائهن ورفع المظلمة عنهم، حيث وأن أبناءهن منذ سنوات طويلة يعانون من فقدان لمة الأهل خاصة في شهر رمضان كما تعاني العائلات من ألم فقدان فلذات أكبادهن.

الأمهات ناشدن الحوثيين "بأعمق درجات الألم والحنين الذي في قلوبهن لأبنائهن، وبأعمق درجات الإنسانية والرحمة للنظر في معاناة أبنائهن والإفراج عنهم، وينتظرن بفارغ الصبر لحظة اللقاء في شهر الخير والسلام".