شاهد ماذا يحدث في جزيرة سقطرى اليمنية؟.. مهبط جديد للطائرات وعبارات داعمة للإمارات

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أظهرت صور للاقمار الصناعية حللتها وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية ما يبدو أنه مهبط طائرات جديد يتم بناؤه في إحدى جزر ارخبيل سقطرى اليمنية.
ولم تعلن أي دولة علناً تبنيها لعملية البناء لكن أظهرت صور الأقمار الصناعية أنّ العمال كتبوا عبارات داعمة للإمارات بجوار المدرج.
ورداً على أسئلة الوكالة الامريكية، لم تنفِ الإمارات أو تؤكد ما يجري تداوله بشأن مهبط الطائرات، بل زعمت أنّ وجودها في جزيرة سقطرى "شرعي"، ولاعتبارات انسانية.
كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية مركبات في مواقع مختلفة وأنشطة تجري هناك، منها رصف الموقع، حيث يبلغ طول المدرج الممتد من الشمال إلى الجنوب نحو 3 كيلومترات. ويمكن لمدرج بهذا الطول أن يستوعب طائرات هجوم ومراقبة ونقل، وحتى بعض أثقل القاذفات.
وتشير تحليلات الصور إلى رؤية أعمال البناء مبدئياً في المنطقة في يناير/ كانون الثاني 2022، مع حفر مدرج أقصر.
وظهرت أولى علامات بناء المدرج الأطول من الشمال إلى الجنوب في يوليو/ تموز 2022، لكن العمل في الموقع توقف لاحقاً.