مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا

الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر عسكرية مطلعة حقيقة ما تروج له المطابخ الإعلامية التابعة لجماعة الحوثي حول إبرام اتفاق غير معلن اثناء زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية العميد "طارق صالح" للعاصمة البريطانية "لندن" بنشر قوات تابعة للبحرية البريطانية في سواحل " المخا" .

ونفت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" وجود أي اتفاق حول نشر قوات بريطانية في سواحل المخا مشيرة الى أن المباحثات التي اجراها عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية كرست لبحث التطورات المتصاعدة في البحر الأحمر وتنامي تهديدات ميلشيا الحوثي لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .

ولفتت المصادر الى قوات تابعة لخفر السواحل اليمنية تضطلع بمهام الرقابة الأمنية في سواحل المخا وهي مزودة بكافة التجهيزات اللازمة لاداء مهامها الرقابية والأمنية.