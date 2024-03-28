مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟ مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً
كشفت مصادر عسكرية مطلعة حقيقة ما تروج له المطابخ الإعلامية التابعة لجماعة الحوثي حول إبرام اتفاق غير معلن اثناء زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية العميد "طارق صالح" للعاصمة البريطانية "لندن" بنشر قوات تابعة للبحرية البريطانية في سواحل " المخا" .
ونفت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" وجود أي اتفاق حول نشر قوات بريطانية في سواحل المخا مشيرة الى أن المباحثات التي اجراها عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية كرست لبحث التطورات المتصاعدة في البحر الأحمر وتنامي تهديدات ميلشيا الحوثي لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .
ولفتت المصادر الى قوات تابعة لخفر السواحل اليمنية تضطلع بمهام الرقابة الأمنية في سواحل المخا وهي مزودة بكافة التجهيزات اللازمة لاداء مهامها الرقابية والأمنية.