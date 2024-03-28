آخر الاخبار

مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟ مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً

مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا

الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 210

كشفت مصادر عسكرية مطلعة حقيقة ما تروج له المطابخ الإعلامية التابعة لجماعة الحوثي حول إبرام اتفاق غير معلن اثناء زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية العميد "طارق صالح" للعاصمة البريطانية "لندن" بنشر قوات تابعة للبحرية البريطانية في سواحل " المخا" .

ونفت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" وجود أي اتفاق حول نشر قوات بريطانية في سواحل المخا مشيرة الى أن المباحثات التي اجراها عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية كرست لبحث التطورات المتصاعدة في البحر الأحمر وتنامي تهديدات ميلشيا الحوثي لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .

ولفتت المصادر الى قوات تابعة لخفر السواحل اليمنية تضطلع بمهام الرقابة الأمنية في سواحل المخا وهي مزودة بكافة التجهيزات اللازمة لاداء مهامها الرقابية والأمنية.

إقراء أيضاً
تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟
مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في
حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور
رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى ال
تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما
اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول