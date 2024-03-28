تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟

الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشفت وكالة انباء امريكية عن الشخص الذي يدير قوات الصواريخ والمسيّرات للحوثيين في اليمن ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر.

وقالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن القيادي الإيراني البارز عبدالرضا شهلائي يعيش في اليمن ويدير قوات الصواريخ والمسيرات التابعة لميليشيا الحوثي، وهو من وجه بتنفيذ الضربة الأولى ضد السفن في البحر الأحمر، في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته الأربعاء، "كان القائد الإيراني البارز، عبد الرضا شهلائي، هو الذي أدار أولى هجمات الحوثيين من داخل اليمن في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لعدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات استخباراتية مباشرة من الأرض... وهو أيضًا القائد الفعلي لقوات الحوثيين من الطائرات بدون طيار والصواريخ، وله خط مباشر مع زعيم الجماعة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المجموعة".

وأشارت بلومبرج إلى أن "الولايات المتحدة تقدم جائزة عبارة عن مبلغ 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن شهلائي المتهم بتدبير هجمات مميتة على أميركيين في المنطقة".

الوضع الحالي في البحر الأحمر

وانخفض عدد السفن المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر بنحو 70% مقارنة ببداية ديسمبر. وانخفض شحن الحاويات بنسبة 90% تقريبًا، كما توقفت ناقلات الغاز عن النقل تقريبًا.

ويضيف الإبحار حول جنوب إفريقيا حوالي أسبوعين إلى كل رحلة. ونتيجة لذلك، فإن تكلفة إرسال حاوية من شنغهاي إلى روتردام تبلغ حوالي ضعف سعرها في العام السابق، وفقا لشركة دروري للشحن.

امريكا: لايزال امام المزيد

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء عملية كبيرة لدوريات البحرية، أقر الأدميرال مارك ميجيز، قائد الأسطول، بأن الولايات المتحدة وحلفائها أمامهم المزيد من العمل للقيام به.

وقال وهو يقف على جسر الملاحة على متن السفينة أيزنهاور: "نعلم أننا قمنا بتخفيض بعض قدراتهم". ولكن مع استمرار داعمي الحوثيين في إيران في إرسال الأموال والأسلحة والمعلومات الاستخبارية - بما في ذلك من سفينة تجسس تبحر على بعد مئات الأميال من سفينة أيزنهاور خارج البحر الأحمر مباشرة – فلا يستطيع ان يتنبأ بموعد إنجاز المهمة.

ويشير إلى تباطؤ هجمات الحوثيين والتحول من الهجمات بصواريخ كروز إلى طائرات بدون طيار أقل خطورة كدليل على أن العملية تُرهق الجماعة. لكن هذا لم يكن مريحًا لشركات الشحن.

خياران

وقال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة هابج لويد أيه جي Hapag-Lloyd AG للشحن، في مكالمة هاتفية هذا الشهر: "نحن امام خيارين". إما أن تكون الرحلات آمنة لموظفينا أو لا تكون كذلك. وطالما أن الوضع غير آمن، فلن نرسلهم عبر البحر الأحمر".

واضاف إنه يأمل أن تتراجع الاضطرابات في الأشهر القليلة المقبلة أو نحو ذلك، لكنه يقر بأن آخرين في هذا المجال يخشون أن تستمر حتى عام 2025. واستبعدت شركة بيع الملابس بالتجزئة أبركرومبي آند فيتش مؤخرًا توقعاتها بانخفاض تكاليف الشحن هذا العام بالنظر إلى الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر.

ويشن الحوثيون منذ أكتوبر هجمات أدت لغرق أول سفينة مدنية لها في أوائل مارس وسقوط أول ضحاياها بعد فترة وجيزة، وتشكل تهديداً متزايداً للاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه، أبلغ الحوثيون الصين وروسيا أن سفنهم يمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر دون خوف من الهجوم. ومع ذلك، ضرب الحوثيون ناقلة نفط صينية بصاروخ يوم السبت، وهو الهجوم الذي من الممكن أن يكون نتيجة خطأ في تحديد الهوية ويعكس أنه لا توجد سفن آمنة تمامًا.

ثقب اسود

وقال أحد المسؤولين الغربيين إن الحوثيين لديهم على الأرجح القدرة على مواصلة شن هجمات على السفن الأخرى بوتيرة قريبة من الوتيرة الحالية لعدة أشهر قادمة.

واعترف ميجيز بأن عدد الصواريخ التي كانت بحوزة الحوثيين في ترساناتهم في بداية الصراع كان بمثابة "نوع من الثقب الأسود بالنسبة للاستخبارات الأمريكية".

في الوقت نفسه، يعترف المسؤولون الأمريكيون بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران، التي بدونها لا يستطيع الحوثيون مواصلة الهجمات لفترة طويلة، ترى أي سبب للتوقف. ولم تتأثر صادرات النفط الإيرانية لأنها تستخدم في الغالب طريقًا آخر. كما ان التحذيرات الأميركية لطهران لم تجدِ نفعاً حتى الآن.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في 7 مارس: بصراحة "إن إيران لا ترتدع عن دعم الحوثيين. لا بد من ان تقع عواقب لهذا الامر على إيران".

كيف ترسل ايران السلاح للحوثيين؟

وتمر الإمدادات الإيرانية الى الحوثيين من خلال مجموعة من الشحنات البرية وعشرات السفن الشراعية الصغيرة التي تجوب البحار في المنطقة. كما أرسلت إيران مستشارين، بينهم متخصصون في زرع الألغام البحرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وقال كوريلا إن الحوثيين "يحصلون على القطع ويجمعونها". "إنهم لا يصنعون أنظمة ملاحة ذاتية. ولا يصنعون محركات صواريخ باليستية متوسطة المدى. ولا يصنعون أنظمة فصل الصواريخ المعمول بها في الصواريخ الباليستية متوسطة المدى أو صواريخ كروز المضادة للسفن”.

يقول جويل رايبورن، وهو ضابط عسكري أمريكي سابق ودبلوماسي عمل على مواجهة إيران: "فيما يتعلق بإيران، فقد قاموا بعمل رائع، فقد حولوا الحوثيين إلى هذا الوحش".

وكانت الولايات المتحدة حذرت بشأن مهاجمة خطوط الإمداد الإيرانية مباشرة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الوضع غير المستقر بالفعل في المنطقة. ذكرت شبكة ان بي سي أن سفينة استخباراتية إيرانية تعرضت لهجوم إلكتروني أمريكي بسبب تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحوثيين.

وقال الأدميرال ميجيز إن سفينتين إيرانيتين تنشطان حاليا في المنطقة: سفينة استخباراتية تعمل قبالة سواحل جيبوتي منذ سنوات، وسفينة دعم اخرى.

وقال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، الذي تتمركز السفينة آيك تحت قيادته الآن: "نحن في مرحلة تتمتع فيها إيران بنفوذ، بل وسيطرة استراتيجية، على ثلاث من نقاط الاختناق الاقتصادية الرئيسية الست في العالم". قناة السويس شمال البحر الأحمر، ومضيق باب المندب جنوباً، ومضيق هرمز.

وتعترف إيران بدعم الحوثيين، لكنها تقول إنها لا تسلحهم، وتقول إنهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم.

كما هددت إيران واستخدمت القوة بنفسها، واستولت على شحنة نفط مرتبطة بالولايات المتحدة، وتعهدت بالانتقام إذا تعرضت سفنها للهجوم، وتدربت على "تحرير" السفن التجارية "التي اختطفها القراصنة" في تدريبات مشتركة مع روسيا والصين في خليج عمان القريب من سلطنة عمان.

ايران تغذي طموح الحوثي

على الرغم من الضربات شبه اليومية على قواعدهم في اليمن، فقد حظي الحوثيون بالاهتمام العالمي الذي دفعهم إلى الصفوف الأمامية للمقاومة العربية للحرب الإسرائيلية في غزة وأظهروا قيمتهم لرعاتهم في طهران.

وقالت ميساء شجاع الدين، باحثة أولى في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث: "لقد أثبت الحوثيون أنهم لاعب إقليمي مهم وفعال، وإيران تغذي طموحاتهم السياسية".

وأجرت الجماعة مناورة محاكاة لمواجهة إنزال للقوات الأمريكية والبريطانية في اليمن هذا الشهر، وفقًا لوكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون، مع تعهد القادة بصد أي هجوم.

ومن غير المرجح أن يحصلوا على هذه الفرصة، حيث يرفض الحلفاء حتى الآن أي حديث عن عملية عسكرية برية في اليمن.

ولكن إذا نجحت إحدى الهجمات المنتظمة على السفن الحربية المتحالفة، وأسفرت عن مقتل قوات أجنبية، فمن المرجح أن تضطر الولايات المتحدة إلى تكثيف ردها. وقد يكون المستوى التالي من التصعيد هو الهجمات التي تستهدف قادة الحوثيين، وفقًا لمسؤولين غربيين.