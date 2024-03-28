مصادر عسكرية مطلعة تدحض ادعاءات الحوثيين وتكشف حقيقة ابرام اتفاق غير معلن لانتشار قوات بريطانية في سواحل المخا تعرف على القائد الفعلي للحوثيين ومن وجّه بالضربة الأولى في البحر الأحمر؟ مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً
كشفت مصادر بوزارة الخارجية اليمنية عن ان تغييرات وشيكة ستطرأ في السلك الدبلوماسي اليمني تندرج في اطار الإصلاحات الهادفة الى ترشيد نفقات البعثات الدبلوماسية الممثلة لليمن في الخارج.
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن التغييرات المرتقبة ستشمل تقليص عدد الدبلوماسيين والعاملين في العديد من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج واستدعاء عدد من السفراء الذين انتهت فترة ولايتهم واستمروا في أداء مهامهم بسبب الأوضاع الغير مستقرة في البلاد الى جانب إعادة تقييم التعيينات التي اثارت جدلا لاقارب بعض المسئولين النافذين في عدد من سفارات اليمن في الخارج .
وحول تعيين سفير لليمن لدى السعودية خلفا للدكتور " شايع الزنداني" عقب تعيين الأخير وزيرا للخارجية اشارت المصادر الى أن هناك عددا من المرشحين لهذا المنصب من ضمنهم رئيس الوزراء السابق الدكتور " معين عبد الملك " لكن لم يتم حتي الان حسم الخيارات المطروحة .