الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر بوزارة الخارجية اليمنية عن ان تغييرات وشيكة ستطرأ في السلك الدبلوماسي اليمني تندرج في اطار الإصلاحات الهادفة الى ترشيد نفقات البعثات الدبلوماسية الممثلة لليمن في الخارج.

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن التغييرات المرتقبة ستشمل تقليص عدد الدبلوماسيين والعاملين في العديد من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج واستدعاء عدد من السفراء الذين انتهت فترة ولايتهم واستمروا في أداء مهامهم بسبب الأوضاع الغير مستقرة في البلاد الى جانب إعادة تقييم التعيينات التي اثارت جدلا لاقارب بعض المسئولين النافذين في عدد من سفارات اليمن في الخارج .

وحول تعيين سفير لليمن لدى السعودية خلفا للدكتور " شايع الزنداني" عقب تعيين الأخير وزيرا للخارجية اشارت المصادر الى أن هناك عددا من المرشحين لهذا المنصب من ضمنهم رئيس الوزراء السابق الدكتور " معين عبد الملك " لكن لم يتم حتي الان حسم الخيارات المطروحة .