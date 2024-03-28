حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور

الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نظمت الشرطه النسائيه بمحافظة مارب أمسيه رمضان ، تحت عنوان "رمضان شهر التغيير"

وفي الأمسية التي أقيمت برعاية مدير عام شرطه محافظه مارب العميد يحيى علي حميد ألقيت العديد من الكلمات التي اشادت بدور الشرطة النسائية في مأرب .

وأشار مساعد مديرعام شرطة المحافظه العقيد الركن نجيب الناصر إلى أهميه مشاركه العنصر النسائي في أجهزة الشرطة والأمن ، والدور الكبير الذي تقدمه الشرطة النسائية في حفظ الأمن والاستقرار ، ومنع الجريمه قبل وقوعها.

واشاد بكل الجهود التي تبذلها الشرطة النسائية بمحافظة مارب .

من جهته اعتبر العميد

توفيق عبيد دور الشرطة النسائية وفاعليتها في أداء دورها في حفظ الامن والاستقرار يبعث على الفخر والاعتزاز ، ويؤكد أهمية الشرطة النسائية .

وكانت مديرة إدراة الشرطة النسائية نقيب سميرة احمد غالب قد حيت في كلمتها الترحيبية بجهود منتسبي الشرطة النسائية ، مشيدة بالدور الأمني الذي تقدمه الشرطة النسائية ، في حماية المجتمع وضبط الأمن والاستقرار .

واعربت عن شكرها للقيادة ممثلة بوزارة الداخلية و السلطة المحلية بمارب وإدارة عام شرطة المحافظة ممثلةً بمدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى علي حُميد لدعمهم المستمر للشرطة النسائية ، والوقوف دوما لمساندتها لاداء مهامها بالشكل المطلوب .

كما شهدت الأمسية فقرات شعرية وثقافية تحدثت عن المناسبة .