مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية حضور حاشد للشرطه النسائيه بمحافظة مأرب خلال فعالية رمضانيه - صور مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً بعد 6 مجازر خلال 24 الساعة الماضية .. غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح
نظمت الشرطه النسائيه بمحافظة مارب أمسيه رمضان ، تحت عنوان "رمضان شهر التغيير"
وفي الأمسية التي أقيمت برعاية مدير عام شرطه محافظه مارب العميد يحيى علي حميد ألقيت العديد من الكلمات التي اشادت بدور الشرطة النسائية في مأرب .
وأشار مساعد مديرعام شرطة المحافظه العقيد الركن نجيب الناصر إلى أهميه مشاركه العنصر النسائي في أجهزة الشرطة والأمن ، والدور الكبير الذي تقدمه الشرطة النسائية في حفظ الأمن والاستقرار ، ومنع الجريمه قبل وقوعها.
واشاد بكل الجهود التي تبذلها الشرطة النسائية بمحافظة مارب .
من جهته اعتبر العميد
توفيق عبيد دور الشرطة النسائية وفاعليتها في أداء دورها في حفظ الامن والاستقرار يبعث على الفخر والاعتزاز ، ويؤكد أهمية الشرطة النسائية .
وكانت مديرة إدراة الشرطة النسائية نقيب سميرة احمد غالب قد حيت في كلمتها الترحيبية بجهود منتسبي الشرطة النسائية ، مشيدة بالدور الأمني الذي تقدمه الشرطة النسائية ، في حماية المجتمع وضبط الأمن والاستقرار .
واعربت عن شكرها للقيادة ممثلة بوزارة الداخلية و السلطة المحلية بمارب وإدارة عام شرطة المحافظة ممثلةً بمدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى علي حُميد لدعمهم المستمر للشرطة النسائية ، والوقوف دوما لمساندتها لاداء مهامها بالشكل المطلوب .
كما شهدت الأمسية فقرات شعرية وثقافية تحدثت عن المناسبة .