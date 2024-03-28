أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية

الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وأوضح مركز الفلك الدولي في بيان : "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 08 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها".

رؤية هلال عيد الفطر 2024.. ما هي الحسابات الفلكية؟ إمكانية رؤية هلال عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 إبريل/نيسان 2024 Credit: astronomycenter

وتابع: "أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وعليه من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا.

ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها".

وأضاف: "بالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب.

في أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة.

في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة.

في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة.

في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة.

في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة.

والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي".

ونشر مركز الفلك الدولي خارطتين لمسار القمر والمناطق التي يمكن رؤيته فيها قائلا بتقريره، ما يلي: