بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط

الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وسط التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، إثر الهجمات الحوثية على السفن في هذا الممر الملاحي المهم دولياً، والضربات الأميركية المضادة على مواقع الجماعة في اليمن، دخلت لسفن الحربية الروسية على الخط أيضاً.

فقد أعلن أسطول المحيط الهادي الروسي اليوم الخميس أن عدة سفن حربية روسية عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر .

كما أضاف أن الطراد (فارياج) والفرقاطة (مارشال شابوشنيكوف) يشاركان في الرحلة البحرية الدورية في مياه العالم، وفق ما نقلت وكالة تاس، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الإعلان في توقيت حساس أمنياً وسياسياً، إذ باتت منطقة البحر الأحمر تعج بالسفن الحربية لاسيما الأميركية، وسط تصاعد الهجمات الحوثية على سفن الشحن منذ تفجر الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

كما يأتي مع تصاعد التوتر بين موسكو والغرب خصوصاً الولايات المتحدة، التي وقفت بقوة إلى جانب أوكرانيا ضد الهجوم الروسي على أراضيها. وقد ارتفع منسوب هذا التوتر بشكل كبير منذ الهجوم الداعشي على أحد المسارح بضواحي موسكو، والذي اتهم بعض المسؤولين الروس كييف وواشنطن كذلك بالوقوق خلفه وتقديم الدهم لمنفذيه