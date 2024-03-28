رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح

الخميس 28 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس/ عبدالله العطار

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أقام المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء بمدينة مأرب، أمسية رمضانية كرم فيها 500 جريح من منتسبي الجيش والمقاومة الشعبية من أبناء المحافظة.

وفي الفعالية التكريمية التي حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب ،ووكلاء المحافظة ،وعدد من القادة العسكريين والمشايخ والوجهاء، ألقى عضو مجلس النواب رئيس مقاومة محافظة صنعاء الشيخ "منصور الحنق" كلمة أشاد فيها بتضحيات أبناء محافظة صنعاء من الجيش والأمن والمقاومة،وبما قدموه من بطولات في سبيل العزة والكرامة ومواجهة المشروع السلالي الطائفي الحوثي الإرهابي

وطالب الحنق في كلمته الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى استمرارية علاج الجرحى في الداخل والخارج،وصرف مرتباتهم بشكل منتظم وتسوية أوضاعهم،وإيجاد معاهد لتأهيلهم علميا ومهنيا،وتوزيعهم على الدوائر والوحدات بما يتناسب مع وضعهم وقدراتهم،وتوفير منح دراسية مدنية وعسكرية للجرحى من متتسبي الجيش والأمن والمقاومة

كما أكد الحنق على ضرورة توفير مشاريع مدرة للدخل تيسر انخراط الجرحى والمعاقين في سوق العمل ،وبناء مدن سكنية خاصة بهم،وتأهيل القادرين منهم واستيعابهم

داعيا إلى أن تضع الدولة هذه المطالب ضمن أولوياتها، تقديرا لماقدمه هؤلاء الأبطال في سبيل الوطن.

وأدان الحنق في كلمته الجريمة النكراء والاعتداء السافر الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية في رداع بمحافظة البيضاء، وسلوكها الإجرامي الممنهج في التفجير للمنازل،والتدمير والقتل الذي انتهجته منذ تأسيسها ضد الرافضين لمشروعها السلالي في مختلف مناطق اليمن

بدوره عبر الجريح الدكتور "محمد جعدان" عن اعتزاز جرحى الجيش الوطني بما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن وطنهم ومقاومة المليشيا الانقلابية، والتصدي للمشروع الطائفي، والنفوذ الإيراني وأطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة....داعيا كل أحرار اليمن إلى وحدة الصف ورفد الجبهات بالرجال والأموال والعتاد ، ومساندة الجيش في معركته الوطنية المصيرية في وجه الانقلابيين حتى تحرير اليمن، واستعادة الدولة ومؤسساتها من سيطرتهم

وفي فعالية التكريم ألقيت عدد من الكلمات والأناشيد الوطنية والقصائد الشعرية التي أكدت في مجملها على الإهتمام بجرحى الجيش والأمن والمقاومة تقديرا لنضالاتهم ضد المشروع السلالي الحوثي الإرهابي.